Переломаны ребра и тяжелые травмы: в Хмельницкой области сын убил мать

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В г. Дунаевцы Хмельницкой области во вторник, 8 июня, 42-летний сын избил до смерти 63-летнюю женщину. Подозреваемого уже задержали.

Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

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В полиции сообщили, что в им позвонил сын покойной и сообщил, что нашел тело своей матери. При вскрытии правоохранители установили, что у женщины переломаны ребра и тяжелые травмы. Это и стало причиной ее смерти.

Позже следствие установило, что утром между покойной и ее сыном произошла ссора. Тогда мужчина жестоко избил мать и ушел из дома. Женщина от полученных травм скончалась.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области отчим сильно избил 4-летнего пасынка.

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