Bitcoin впервые признали платежным средством на уровне страны

Криптовалюта станет платежным средством наравне с долларом США.
9 июня стало известно, что первое государство в мире официально признало биткоин платежным средством. Соответствующее решение принял парламент Сальвадора.
Об этом сообщает биржа CoinDesk.
Законопроект поддержали 62 депутата. В свою очередь 19 парламентариев проголосовали против и еще трое — воздержались. Теперь дело за подписанием закона президентом. Ожидается, что Найиб Букел сделает это в ближайшее время.
Ратификация этого законопроекта сделает обязательным принятие биткоина в качестве оплаты. То есть самая известная из криптовалют станет платежным средством наравне с долларом США. Соответствующую инфраструктуру собираются создать в течение 90 дней.
Напомним, очередное сообщение Маска обрушило биткоин и хакеры обещают месть. После нового твита главы Tesla криптовалюта мира просела на 3%.