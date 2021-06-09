Bitcoin впервые признали платежным средством на уровне страны

Криптовалюта станет платежным средством наравне с долларом США.

9 июня стало известно, что первое государство в мире официально признало биткоин платежным средством. Соответствующее решение принял парламент Сальвадора.

Об этом сообщает биржа CoinDesk.

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Законопроект поддержали 62 депутата. В свою очередь 19 парламентариев проголосовали против и еще трое — воздержались. Теперь дело за подписанием закона президентом. Ожидается, что Найиб Букел сделает это в ближайшее время.

Ратификация этого законопроекта сделает обязательным принятие биткоина в качестве оплаты. То есть самая известная из криптовалют станет платежным средством наравне с долларом США. Соответствующую инфраструктуру собираются создать в течение 90 дней.

Напомним, очередное сообщение Маска обрушило биткоин и хакеры обещают месть. После нового твита главы Tesla криптовалюта мира просела на 3%.

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