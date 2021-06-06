Очередное сообщение Маска обрушило биткоин и хакеры обещают месть

После нового твита главы Tesla криптовалюта мира просела на 3%.

Глава Tesla Маск опубликовал в Twitter новое и довольно короткое сообщение, состоящее из слова Bitcoin и пары емодзи — изображение Bitcoin и разбитого сердца, и это спровоцировало проседание криптовалюты на 3%. На такую ситуацию отреагировал коллектив хакеров Anonymous и обвинил Маска в чрезмерном влиянии и пренебрежении к инвестициям обычных работающих людей, поэтому обещают месть.

Соответствующее заявление они обнародовали в видеообращении.

"Пока у трудолюбивых людей мечты рушатся из-за ваших публичных истерик (твитов), вы продолжаете издеваться над ними. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем", — говорится в сообщении.

Отдельно они отметили, что стремление Маска к улучшению мировой экономики — неискренние. "Похоже, что ваше стремление спасти мир больше связано с комплексом превосходства и спасителя, чем с реальной заботой о человечестве", — добавляется в сообщении.

Напомним, что твит Маска сопровождении мемом, который можно перевести следующим образом:

Она: Я знаю, что сказала, что между нами все будет кончено, если ты процитируешь еще одну песню Linkin Park, но я нашла кого другого.

Он: Значит, в конце концов это не имело никакого значения?

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