Чергове повідомлення Маска обвалило біткоїн і хакери обіцяють помсту

Після нового твіту глави Tesla криптовалюта світу просіла на 3%

Глава Tesla Ілон Маск опублікував в Twitter нове і досить коротке повідомлення, що складається з слова Bitcoin і пари емодзі - зображення Bitcoin і розбитого серця, і це спровокувало просідання криптовалюти на 3%. На таку ситуацію відреагував колектив хакерів Anonymous і звинуватив Маска в надмірному впливі і зневазі до інвестицій звичайних працюючих людей, тож обіцяють помсту.

Відповідну заяву вони оприлюднили у відеозверненні.

"Поки у працьовитих людей мрії руйнуються через ваші публічні істерики (твіти), ви продовжуєте знущатися над ними. Ви можете вважати себе найрозумнішою людиною, але тепер ви зустріли гідного суперника. Ми Anonymous. Ми легіон. Ми йдемо", - йдеться в повідомленні.

Окремо вони зазначили, що прагнення Маска до поліпшення світової економіки - нещирі. "Схоже, що ваше прагнення врятувати світ більше пов’язано з комплексом переваги і рятівника, ніж з реальною турботою про людство", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, що твіт Маска супроводжений мемом, який можна перекласти наступним чином:

Вона: Я знаю, що сказала, що між нами все буде скінчено, якщо ти процитуєш ще одну пісню Linkin Park, але я знайшла декого іншого.

Він: Значить, в кінці кінців це не мало ніякого значення?

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