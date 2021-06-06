Український військовий в зоні ООС підірвався на вибуховому пристрої

Він у медичному закладі у стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби, 5 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Так там зазначають, що станом на 7 годину ранку, 6 червня, російсько-окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції з міномету 120-го калібру поблизу населеного пункту Піски.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я — захисника середньої тяжкості".

В штабі наголошують, що Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

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