Народні прикмети, обряди і звичаї 6 червня

Похолодало під час дощу — погода покращає.

6 червня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника на Дивнiй горі, преподобного Микити Переяславльського, мучеників Мелетiя Стратилата, Стефана, Йоана, Серапiона, єгиптянина, Калиника, волхва, Феодора i Фавста i з ними 1218 воїнів з дружинами та дітьми.

6 червня: церковне свято

Симеон Стовпник — християнський святий, преподобний, засновник нової аскези — стовпництва, аскет. Знаменитий тим, що провів на стовпі 37 років у пості та молитві, а також іншими аскетичними подвигами. Був проповідником, згідно з житієм, отримав від Бога дар зцілювати душевні та тілесні хвороби, передбачати майбутнє.

Симеон прожив 80 років. Завдяки йому безліч людей увірували в Христа і прийняли хрещення. Його похоронили недалеко від стовпа, на якому він стояв, а згодом на місті, де стояв стовп, побудували монастир.

6 червня: народні традиції

У народному календарі 6 червня отримало такі назви: Симеон Стовпник, Микита Стовпник, Своборине дерево. Казали, що саме від цього дня починається справжнє літо. Тому й говорили: “Шипшина цвіте — рум’янець року веде”.

6 червня: що не можна робити

Лаятися та сваритися;

думати про погане;

братися за важку фізичну роботу;

6 червня: що варто робити

Раніше у цей день визначали майбутню погоду за цвітом шипшини. Мовляв, якщо мало квітів на шипшині, то можуть виникнути проблеми, а якщо багато, то весь рік сім'я проживе в мирі та добробуті 365 днів.

6 червня: український народний прогностик

Часто грюкає грім, зливаючись у суцільний гул,— буде град.•

Якщо грім гримить довго й невиразно — на тривалу негоду; якщо уривчасто й недовго — згодом розпогодиться.

Глухий грім — на тихий дощ, голосний — на зливу.

Влітку західний вітер завжди несе негоду, східний — спеку й сушу.

Похолодало під час дощу — погода покращає.

Якщо мряка сідає на верхів'ї гір — на день або два задощить.

Хмара змінює колір — зміниться й погода.

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