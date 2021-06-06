Народные приметы, обряды и обычаи 6 июня

Похолодало во время дождя — погода улучшится.

6 июня верующие и церковь почтитают память преподобного Симеона Столпника на странные горе, преподобного Никиты Переяславльского, мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона, египтянина, Калиника, волхва, Феодора i Фауста i с ними 1218 воинов с женами и детьми.

6 июня: церковный праздник

Симеон Столпник — христианский святой, преподобный, основатель новой аскезы — столпничества, аскет. Знаменит тем, что провел на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими аскетическими подвигами. Был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предсказывать будущее.

Симеон прожил 80 лет. Благодаря ему множество людей уверовали во Христа и приняли крещение. Его похоронили недалеко от столба, на котором он стоял, а потом на месте, где стоял столб, построили монастырь.

6 июня: народные традиции

В народном календаре 6 июня получило следующие названия: Симеон Столпник, Никита Столпник, Свобориное дерево. Говорили, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Поэтому и говорили: «Шиповник цветет — румянец года ведет".

6 июня: что нельзя делать

Ругаться и ссориться;

думать о плохом;

браться за тяжелую физическую работу;

6 июня: что следует делать

Ранее в этот день определяли будущую погоду за цветом шиповника. Мол, если мало цветов на шиповнике, то могут возникнуть проблемы, а если много, то весь год семья проживет в мире и благосостоянии 365 дней.

6 июня: украинский народный прогностик

Часто хлопает гром, сливаясь в сплошной гул, — будет град. •

Если гром гремит долго и невнятно — на продолжительное ненастье; если отрывисто и недолго — потом распогодится.

Глухой гром — на тихий дождь, громкий — на ливень.

Летом западный ветер всегда несет непогоду, восточный — жару и сушу.

Похолодало во время дождя — погода улучшится.

Если туман садится на вершине гор — на день или два будут дожди.

Облако меняет цвет — изменится и погода.

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