6 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день открылся первый кинотеатр под открытым небом.

Какой сегодня день

6 июня — Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля, День Йо-йо, День журналиста.

Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля

Отмечается ежегодно в первое воскресенье июня, внедрили День в 2012 году. Дата введена в связи с необходимостью распространения информации о заболевании кожи — гидрадените, которое диагностируют у 1% женщин и мужчин от всего населения планеты. Малоизвестная болезнь кожи у большинства пациентов диагностируется уже в хронической стадии развития.

Цель дня — привлечь внимание к заболеванию и повысить осведомленность и информированность человечества.

День Йо-йо

Йо-йо — игрушка, состоящая из двух одинаковых по размеру и весу дисков из пластика, дерева или металла, соединенных между собой осью, к которой привязан шнурок. Первая популярность йо-йо пришлась на 1920-е годы.

Вероятно, йо-йо является второй (после кукол) наиболее старой игрушкой, известной человечеству. Первые сохранившиеся йо-йо, были изготовлены из терракотовых (глиняных) дисков и найдены в Греции, они датированы примерно 500 годом до н.э.

В современный период игрушка переродилась в 1866 году, когда изобретатели из Цинциннати Джеймс Хейвен и Чарльз Геттранк получили патент на эту игрушку, названную ими банделором. Ее же массовое производство началось только в 1928 году, на предприятии Yo-yo Manufacturing Company Педро Флореса в Санта-Барбаре. Уже в 1928 году производилось 300 тыс. экземпляров йо-йо в день.

Фото: assets.thespinoff.co.nz

День журналиста

6 июня свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации в Украине. Праздник установлен 25 мая в 1994 году Указом Президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов.

Сначала дата празднования планировалась на 15 мая. В этот день в Украине впервые вышла газета на украинском языке "Зоря Галицкая". Но позже было выбрано 6 июня, поскольку в этот день в 1992 году в бельгийском Брюсселе Национальный союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов — крупнейшую в мире организации профессиональных работников СМИ.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

6 июня — святой блаженной Ксении Петербургской.

Ксения Петербургская

Настоящее имя Ксения Григорьевна Петрова — православная юродивая дворянского происхождения, жила в Санкт-Петербурге. По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певцом — Андреем Федоровичем Петровым.

После внезапной смерти мужа 26-летняя Ксения избрала путь юродства. Она пожертвовала дом знакомой, стала одеваться в красную кофту и зеленую юбку, а на босых ногах носила рваные ботинки. От помощи отказывалась.

Целыми днями она бродила по улицам Петербурга, а ночи проводила в поле, где стоя на коленях молилась до рассвета, избивая земные поклоны на все четыре стороны. Она предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича. Своим даром прозорливости она помогала людям в их жизненном укладе и спасении души. Особое благополучие посещало тех, кому блаженная Ксения что-нибудь давала.

Женщина провела в юродстве 45 лет и умерла в начале XIX века. Была похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор.

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Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В народе наступлением июня считалось именно 6-е число, когда зацветал шиповник. Говорили: "Шиповник цветет — румянец года ведет". Люди считали, что шиповнику можно рассказать о своих печалях, переживаниях, и он поможет справиться с болью и разочарованием. Для успокоения ребенка взрослые вместе с ним садились под шиповником и рассказывали ему сказки.

Приметы:

Если шиповник зацвел — заморозков больше не будет.

Если в этот день идет дождь — будет много грибов.

Лягушки вечером громко квакают — погода завтра будет хорошая.

Нет росы — ждите дождя, сильная роса — ждите ветра.

Что нельзя делать в этот день

У славян дата 6 июня считалась одной из самых неблагоприятных в году. На этот день пытались не планировать важных дел, поскольку они не будут иметь успеха.

В этот день можно с легкостью можно стать жертвой мошенничества, поэтому следует избегать разговоров с незнакомыми людьми.

Не желательно в этот день отправляться в путешествия или поездки.

Что произошло в этот день

1683 — в Англии в Оксфорде открылся первый в мире публичный музей

1882 — житель Нью Йорка Генри Сили (англ. Henry W. Seeley) запатентовал электрический утюг

1925 — Волтер Крайслер основал автомобильную корпорацию «Chrysler»

1933 — в городе Кэмден (штат Нью-Йорк) открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильм можно было смотреть не выходя из автомобиля

1944 — в Западной Европе открыт Второй фронт: на севере Франции началась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции

1981 — зарегистрированы первые больные СПИДом

1990 — Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил патриархат УАПЦ и избрал митрополита Мстислава первым патриархом Украинской автокефальной православной церкви

1991 — нобелевская премия мира вручена президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву

Кто родился в этот день

1599 — Диего Веласкес, испанский художник

1841 — Элиза Ожешко, польская писательница

1847 — Александр Барвинский, украинский историк, педагог, общественно-политический деятель

1875 — Томас Манн, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии

1889 — Игорь Сикорский, украинский-американский инженер (авиаконструктор) и предприниматель, уроженец Киева

1934 — Альберт II, король Бельгии

1936 — Александр Руденко-Десняк, украинский и российский журналист, переводчик, общественный деятель, почетный председатель Объединения Украинской России и ФНКА украинский России

1937 — Петр Перебийнос, украинский поэт

1950 — Юрий Спиженко, украинский онколог, первый министр здравоохранения независимой Украины (1989-1994)

1965 — Богдан Данилишин, украинский экономист и политик

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