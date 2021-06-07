7 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечают Всемирный день продовольственной безопасности.
Какой сегодня день
7 июня — Всемирный день продовольственной безопасности, День шоколадного мороженого, День солнцезащитных очков.
Всемирный день продовольственной безопасности
В декабре 2018 Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов. День установлен с целью привлечения внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также качества производимых пищевых продуктов.
По оценке ВОЗ, 600 млн человек, а это почти каждый десятый человек в мире, стали жертвами употребления некачественных пищевых продуктов. 420 тысяч человек ежегодно умирают по причине употребления опасных пищевых продуктов.
День шоколадного мороженого
7 июня — День шоколадного мороженого. Считается, что первое мороженое мало фруктовые вкусы, но до 18 века наиболее распространенными были шоколадный и ванильный ароматы. Причем первым появилось шоколадное мороженое.
Самые ранние рецепты замороженного шоколада были опубликованы в Неаполе, Италия, в 1693 году в книге Антонио Латины "Современный стюард". В 1775 году итальянский врач Филиппо Бальдини написал трактат под названием De sorbetti, в котором рекомендовал шоколадное мороженое как средство от различных заболеваний, в том числе подагры и цинги.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
7 июня — третье обретение главы Иоанна Предтечи.
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна произошло около 850 года. Во время беспорядков в Константинополе через ссылки святителя Иоанна Златоуста, глава святого Иоанна Предтечи была унесена в город Емес. Оттуда во время набегов сарацин она была перенесена (около 810-820 гг.) В команы и там, в период иконоборчества и гонений, была скрыта в земле. Когда иконопочитание было восстановлено, Патриарху Игнатию во время ночной молитвы было указано в видении место укрытия головы святого Иоанна Предтечи.
Первосвятитель сообщил об этом императору, который послал гонцов в команы, и там глава была в третий раз обретена, в указанном Патриархом месте, около 850 года. Позже глава вновь была перенесена в Константинополь и здесь 25 мая, положенная в придворной церкви. Доля святой главы находится на Афоне.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- 7 июня чтят память священномученика Иоанна Предтечи. В этот день наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов — будет хороший урожай хлеба. А если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.
Приметы:
- На рябине много цветов — будет урожай хлеба.
- Многие росы — к хорошему урожая.
- Ребенок, зачатый в этот день, вырастит ленивой и неповоротливой.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя оставлять на ночь немытую посуду
- Нельзя считать деньги
- Нельзя рассказывать о своих снах
- Сон с 6 на 7 июня вещий, но исполнится не скоро.
- Сновидения, приснилось днем 7 июня, исполнится через шесть месяцев. Не стоит о нем кому-то рассказывать.
Что произошло в этот день
- 1498 — Колумб отправился в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которой открыл современный остров Гаити.
- 1775 — Соединенные Колонии изменили свое название на Соединенные Штаты Америки.
- 1903 — в Берлине французский ученый Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония, названного в честь родины его жены-польки Марии Склодовской-Кюри.
- 1905 — японские войска взяли Сахалин.
- 1919 — в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.
- 1920 — правительство Украинской Народной Республики переехал из Винницы в Жмеринку.
- 1929 — согласно Латеранским соглашениям, в центре Рима образовано суверенное государство Ватикан.
- 1939 — Третий Рейх заключил пакты о ненападении с Латвией и Эстонией.
- 1945 — всем немцам в зонах оккупации союзников приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в Бухенвальде.
- 1963 — состоялся теледебют группы "Роллинг Стоунз".
- 1967 — Израиль взял под свой контроль Стену плача в Иерусалиме.
- 1991 — Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.
- 1998 — в Эшфорде (Великобритания) состоялся концерт самого большого в мире оркестра — с 2212 музыкантов.
Кто родился в этот день
- 1778 — Джордж Браммел, денди, законодатель мод и изысканных вкусов великосветской Англии. Ввел в моду современный мужской черный костюм с галстуком или шейным платком.
- 1827 — Георгий Андрузский, украинский общественный деятель, ученый-юрист, поэт.
- 1848 — Поль Гоген, французский художник, один из основных представителей постимпрессионизма.
- 1883 — Александр Васильевич Шевченко, украинский художник-авангардист, теоретик искусства и педагог.
- 1886 — Константин Широцкий, украинский искусствовед.
- 1911 — Стивенс Брукс, инженер, создатель мотоциклов "Harley-Davidson".
- 1916 — Петр Сильный, украинский писатель, референт пропаганды УПА, почетный гражданин города Львова.
- 1925 — Иван Кандыба, украинский диссидент.
- 1926 — Анатолий Базилевич, украинский художник-график
- 1958 — Принс, американский рок-музыкант.
- 1978 — Пискунов Владислав, украинский легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира 1999 г. В метании молота.
- 1981 — Анна Курникова, российская теннисистка, фотомодель.
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