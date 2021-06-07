7 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечают Всемирный день продовольственной безопасности.

Какой сегодня день

7 июня — Всемирный день продовольственной безопасности, День шоколадного мороженого, День солнцезащитных очков.

Всемирный день продовольственной безопасности

В декабре 2018 Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов. День установлен с целью привлечения внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также качества производимых пищевых продуктов.

По оценке ВОЗ, 600 млн человек, а это почти каждый десятый человек в мире, стали жертвами употребления некачественных пищевых продуктов. 420 тысяч человек ежегодно умирают по причине употребления опасных пищевых продуктов.

День шоколадного мороженого

7 июня — День шоколадного мороженого. Считается, что первое мороженое мало фруктовые вкусы, но до 18 века наиболее распространенными были шоколадный и ванильный ароматы. Причем первым появилось шоколадное мороженое.

Самые ранние рецепты замороженного шоколада были опубликованы в Неаполе, Италия, в 1693 году в книге Антонио Латины "Современный стюард". В 1775 году итальянский врач Филиппо Бальдини написал трактат под названием De sorbetti, в котором рекомендовал шоколадное мороженое как средство от различных заболеваний, в том числе подагры и цинги.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

7 июня — третье обретение главы Иоанна Предтечи.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна произошло около 850 года. Во время беспорядков в Константинополе через ссылки святителя Иоанна Златоуста, глава святого Иоанна Предтечи была унесена в город Емес. Оттуда во время набегов сарацин она была перенесена (около 810-820 гг.) В команы и там, в период иконоборчества и гонений, была скрыта в земле. Когда иконопочитание было восстановлено, Патриарху Игнатию во время ночной молитвы было указано в видении место укрытия головы святого Иоанна Предтечи.

Первосвятитель сообщил об этом императору, который послал гонцов в команы, и там глава была в третий раз обретена, в указанном Патриархом месте, около 850 года. Позже глава вновь была перенесена в Константинополь и здесь 25 мая, положенная в придворной церкви. Доля святой главы находится на Афоне.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

7 июня чтят память священномученика Иоанна Предтечи. В этот день наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов — будет хороший урожай хлеба. А если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.

Приметы:

На рябине много цветов — будет урожай хлеба.

Многие росы — к хорошему урожая.

Ребенок, зачатый в этот день, вырастит ленивой и неповоротливой.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя оставлять на ночь немытую посуду

Нельзя считать деньги

Нельзя рассказывать о своих снах

Сон с 6 на 7 июня вещий, но исполнится не скоро.

Сновидения, приснилось днем 7 июня, исполнится через шесть месяцев. Не стоит о нем кому-то рассказывать.

Что произошло в этот день

1498 — Колумб отправился в свое третье путешествие в Новый Свет, во время которой открыл современный остров Гаити.

1775 — Соединенные Колонии изменили свое название на Соединенные Штаты Америки.

1903 — в Берлине французский ученый Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония, названного в честь родины его жены-польки Марии Склодовской-Кюри.

1905 — японские войска взяли Сахалин.

1919 — в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.

1920 — правительство Украинской Народной Республики переехал из Винницы в Жмеринку.

1929 — согласно Латеранским соглашениям, в центре Рима образовано суверенное государство Ватикан.

1939 — Третий Рейх заключил пакты о ненападении с Латвией и Эстонией.

1945 — всем немцам в зонах оккупации союзников приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в Бухенвальде.

1963 — состоялся теледебют группы "Роллинг Стоунз".

1967 — Израиль взял под свой контроль Стену плача в Иерусалиме.

1991 — Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении Украине союзных предприятий на территории республики.

1998 — в Эшфорде (Великобритания) состоялся концерт самого большого в мире оркестра — с 2212 музыкантов.

Кто родился в этот день

1778 — Джордж Браммел, денди, законодатель мод и изысканных вкусов великосветской Англии. Ввел в моду современный мужской черный костюм с галстуком или шейным платком.

1827 — Георгий Андрузский, украинский общественный деятель, ученый-юрист, поэт.

1848 — Поль Гоген, французский художник, один из основных представителей постимпрессионизма.

1883 — Александр Васильевич Шевченко, украинский художник-авангардист, теоретик искусства и педагог.

1886 — Константин Широцкий, украинский искусствовед.

1911 — Стивенс Брукс, инженер, создатель мотоциклов "Harley-Davidson".

1916 — Петр Сильный, украинский писатель, референт пропаганды УПА, почетный гражданин города Львова.

1925 — Иван Кандыба, украинский диссидент.

1926 — Анатолий Базилевич, украинский художник-график

1958 — Принс, американский рок-музыкант.

1978 — Пискунов Владислав, украинский легкоатлет, бронзовый призер чемпионата мира 1999 г. В метании молота.

1981 — Анна Курникова, российская теннисистка, фотомодель.

Анна Курникова / Getty Images

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