5 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечается Всемирный день бега.
Какой сегодня день
5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством, День бега.
Всемирный день охраны окружающей среды
11 мая 1971 генеральному секретарю ООН поступило обращение, которое подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечество о беспрецедентной опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением окружающей среды: "Или мы покончим с загрязнением, или оно покончит с нами".
В 1972 году в Стокгольме состоялась Всемирная конференция по защите окружающей среды с участием представителей 113 государств. Участники конференции приняли решение о ежегодном проведении Всемирного дня охраны окружающей среды 5 июня.
Всемирный день охраны окружающей среды является одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия.
Всемирный день бега
Всемирный день бега отмечается 6 июня и берет свое начало с США с 2009 года. Инициативу быстро подхватили другие страны, и с 2016 года День бега отмечают по всему миру.
Суть праздника заключается в том, чтобы объединить бегунов по всему миру в общем забеге и привлечь к этому виду спорта как можно больше людей.
Отпраздновать Всемирный день бега может каждый желающий. Для этого нужно просто выйти на пробежку в своем городе.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
5 июня — преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой.
Преподобная Ефросиния
Ефросиния Полоцкая — полоцкая княжна из династии Рюриковичей, монахиня, в миру Предслава Святославна, одна из самых образованных женщин ХII веках. Происходила из полоцкой династии Изяславичей была дочерью полоцкого князя Святослава Всеславича и княжны Софии и правнучкой в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира Великого.
Когда княжне исполнилось 12 лет, родители решили отдать ее замуж. Многие князья просили руки Предславы, однако все предложения о браке она отвергала. Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из знатных князей, она тайно ушла из дома в обитель, где была настоятельницей ее тетя, игумения Романия (вдова князя Романа Всеславича) .Там молодая княгиня приняла постриг и стала Ефросинией.
Преподобная учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению, шитью и другим ремеслам.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Адриан, Андрей, Василий, Геннадий, Игнат, Давид, Даниил, Дмитрий, Иван, Исай, Касьян, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Александр, Петр, Роман, Сильвестр, Федор, Яков, Юлия (Иулиания).
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
- 5 июня почитается память святителя Леонтия Ростовского (Левон Огуречник) или Конопляник и чудотворца Романа Угличского. На Леонтия заканчивают сажать огурцы.
Приметы:
- Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро холодным будет.
- Много оводов 5 июня — будет богатый урожай.
- Рябина цветет — примета того, что будет богатый урожай конопли.
- Трава утром пахнет — к дождю днем.
- Те, кто родился в этот день, будут очень богатыми и состоятельными.
- Сны, что снились в ночь на 5 июня, сбываются в точности в тех, кто родился в этот день.
Что нельзя делать в этот день
- Если перед вами стоит вопрос выбора — отложите его на потом.
- Не стоит начинать новые и серьезные дела — они не принесут ожидаемого результата.
Что произошло в этот день
- 1849 — Дания стала конституционной монархией
- 1894 — во Львове начала работу крупнейшая за всю историю Галичины Общая Краевая выставка
- 1910 — в Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же и исполнял роль пилота. За 11 дней в воздух поднял свой самолет и студент Игорь Сикорский
- 1919 — в ходе украинского-польской войны 1918-1919 годов началась чортковское наступление Украинской Галицкой Армии (УГА), в результате которой от поляков были освобождены Чертков, Тернополь, Бучач и Перемышляны
- 1945 — военачальники союзных держав подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами СССР, США, Великобритании и Франции
- 1977 — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II
- 1990 — Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), возобновил церковную структуру в виде патриархата и избрал первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.
Кто родился в этот день
- 1723 — Адам Смит, британский философ, экономист, автор теории трудовой стоимости
- 1805 — Петр Клодт, российский скульптор, автор фигуры князя Владимира к Памятнику князю Владимиру в Киеве. Был в дружеских отношениях с Тарасом Шевченко.
- 1819 — Джон Куч Адамс, английский астроном, математик и механик
- 1855 — Эрнст Едличка, украинский-немецкий пианист. Сын украинского композитора Алоиза Едличка
- 1895 — Михаил Яловой, украинский поэт, прозаик и драматург, расстрелян в 1937 году в Соловецком лагере
- 1925 — Николай Плавьюк, последний президент УНР в изгнании
- 1941 — Анатолий Пузач, украинский футболист и тренер
- 1941 — Барбара Брыльска, польская актриса.
- 1988 — Адель, английская певица.
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