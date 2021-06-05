5 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечается Всемирный день бега.

Какой сегодня день

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством, День бега.

Всемирный день охраны окружающей среды

11 мая 1971 генеральному секретарю ООН поступило обращение, которое подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечество о беспрецедентной опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением окружающей среды: "Или мы покончим с загрязнением, или оно покончит с нами".

В 1972 году в Стокгольме состоялась Всемирная конференция по защите окружающей среды с участием представителей 113 государств. Участники конференции приняли решение о ежегодном проведении Всемирного дня охраны окружающей среды 5 июня.

Всемирный день охраны окружающей среды является одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия.

УНИАН

Всемирный день бега

Всемирный день бега отмечается 6 июня и берет свое начало с США с 2009 года. Инициативу быстро подхватили другие страны, и с 2016 года День бега отмечают по всему миру.

Суть праздника заключается в том, чтобы объединить бегунов по всему миру в общем забеге и привлечь к этому виду спорта как можно больше людей.

Отпраздновать Всемирный день бега может каждый желающий. Для этого нужно просто выйти на пробежку в своем городе.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

5 июня — преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой.

Преподобная Ефросиния

Ефросиния Полоцкая — полоцкая княжна из династии Рюриковичей, монахиня, в миру Предслава Святославна, одна из самых образованных женщин ХII веках. Происходила из полоцкой династии Изяславичей была дочерью полоцкого князя Святослава Всеславича и княжны Софии и правнучкой в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира Великого.

Когда княжне исполнилось 12 лет, родители решили отдать ее замуж. Многие князья просили руки Предславы, однако все предложения о браке она отвергала. Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из знатных князей, она тайно ушла из дома в обитель, где была настоятельницей ее тетя, игумения Романия (вдова князя Романа Всеславича) .Там молодая княгиня приняла постриг и стала Ефросинией.

Преподобная учила молодых послушниц грамоте, переписыванию книг, пению, шитью и другим ремеслам.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Адриан, Андрей, Василий, Геннадий, Игнат, Давид, Даниил, Дмитрий, Иван, Исай, Касьян, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Александр, Петр, Роман, Сильвестр, Федор, Яков, Юлия (Иулиания).

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

5 июня почитается память святителя Леонтия Ростовского (Левон Огуречник) или Конопляник и чудотворца Романа Угличского. На Леонтия заканчивают сажать огурцы.

Приметы:

Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро холодным будет.

Много оводов 5 июня — будет богатый урожай.

Рябина цветет — примета того, что будет богатый урожай конопли.

Трава утром пахнет — к дождю днем.

Те, кто родился в этот день, будут очень богатыми и состоятельными.

Сны, что снились в ночь на 5 июня, сбываются в точности в тех, кто родился в этот день.

Что нельзя делать в этот день

Если перед вами стоит вопрос выбора — отложите его на потом.

Не стоит начинать новые и серьезные дела — они не принесут ожидаемого результата.

Что произошло в этот день

1849 — Дания стала конституционной монархией

1894 — во Львове начала работу крупнейшая за всю историю Галичины Общая Краевая выставка

1910 — в Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же и исполнял роль пилота. За 11 дней в воздух поднял свой самолет и студент Игорь Сикорский

1919 — в ходе украинского-польской войны 1918-1919 годов началась чортковское наступление Украинской Галицкой Армии (УГА), в результате которой от поляков были освобождены Чертков, Тернополь, Бучач и Перемышляны

1945 — военачальники союзных держав подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами СССР, США, Великобритании и Франции

1977 — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II

1990 — Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), возобновил церковную структуру в виде патриархата и избрал первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.

Кто родился в этот день

1723 — Адам Смит, британский философ, экономист, автор теории трудовой стоимости

1805 — Петр Клодт, российский скульптор, автор фигуры князя Владимира к Памятнику князю Владимиру в Киеве. Был в дружеских отношениях с Тарасом Шевченко.

1819 — Джон Куч Адамс, английский астроном, математик и механик

1855 — Эрнст Едличка, украинский-немецкий пианист. Сын украинского композитора Алоиза Едличка

1895 — Михаил Яловой, украинский поэт, прозаик и драматург, расстрелян в 1937 году в Соловецком лагере

1925 — Николай Плавьюк, последний президент УНР в изгнании

1941 — Анатолий Пузач, украинский футболист и тренер

1941 — Барбара Брыльска, польская актриса.

1988 — Адель, английская певица.

AFP

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