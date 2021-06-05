В Мексике в результате обвала шахты семь горняков оказались в ловушке

Горняки объявлены пропавшими без вести.
На севере Мексики в пятницу, 4 июня, семь горняков оказались в ловушке в результате аварии на небольшой угольной шахте в пограничном штате Коауила.
Об этом сообщает The Associated Press.
По предварительным данным, шахту, расположенную в поселке Музкиз, затопило. Горняки объявлены пропавшими без вести.
Федеральное управление гражданской обороны Мексики заявило, что из карьера сейчас откачивают воду, чтобы можно было продолжить спасательные работы.
Отмечается, что в феврале 2006 года в результате взрыва метана на угольной шахте в Сабинасе, что также в штате Коауила, погибли 65 горняков. Тогда спасатели извлекли тела двух погибших, но тонны дерева, камня и металла, а также токсичный газ помешали эвакуации других шахтеров.
Ранее в мексиканском штате Мичоакан обнаружили автомобильный фургон, в котором лежали тела 9 человек. Среди трупов восемь мужчин и одна женщина. Они погибли, как подозревают, от пулевых ранений. Местные власти начали расследование.