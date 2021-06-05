Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Последний раз диктатора видели на публике 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в субботу, 5 июня, впервые за месяц появился на публике.

Об этом со ссылкой на KCNA сообщает Yonhap.

Отмечается, что северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы.

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По итогам встречи было решено провести в начале июня пленарное заседание Центрального комитета партии, чтобы принять "дополнительные государственные меры для решения нерешенных проблем, актуальных для экономической деятельности и жизни людей".

"Положительно оценив, что многие запланированные работы ускоряются на долгосрочной основе ... генеральный секретарь проинформировал и проанализировал выполнение основных политических задач в различных областях за первое полугодие", — говорится в материале KCNA.

Ким Чен Ын отметил, что пленарное заседание проведут для осмотра общего состояния дел за первое полугодие и принятия мер по исправлению ошибок.

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На встрече также обсуждалась структурная реорганизация отделов ЦК партии и повестка дня будущего пленума.

Последний раз лидера КНДР видели на публике 6 мая, когда он проводил фотосессию с семьями военных после их концерта. Как сообщалось, это рекордный для Ким Чен Ына период отсутствия в 2021 году.

Заметим, что Пхеньян до сих пор настаивает на отсутствии в стране случаев заражения COVID-19, хотя ранее прислал запрос на получение почти двух миллионов доз вакцины от коронавируса.

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