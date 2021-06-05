Бразилия одобрила российскую вакцину от коронавируса Sputnik V

Бразилия стала 67 страной в мире, которая одобрила Sputnik V.

Коллегиальный совет Национального агентства по санитарному надзору Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное использование российской вакцины от COVID-19 Sputnik V.

Об этом в пятницу, 4 июня, сообщается в микроблоге препарата в Twitter.

"Sputnik V будет использоваться в Бразилии после одобрения Anvisa, — говорится в сообщении. — Бразилия стала 67 страной в мире, которая одобрила Sputnik V. Команда Sputnik V полностью ответила на все вопросы Anvisa об эффективности и безопасности вакцины".

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, первые партии российской разработки прибудут в Бразилию в июле этого года.

Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) несколько раз приостанавливало рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины, поскольку не получало всей необходимой информации и документов о препарате.

В апреле Anvisa не разрешило импорт и использование в стране Sputnik V.

Как сообщалось, в Бразилии ради эксперимента вакцинировали от коронавируса целый город, в котором живут 45 тысяч человек.

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