Бразилия одобрила российскую вакцину от коронавируса Sputnik V

Бразилия стала 67 страной в мире, которая одобрила Sputnik V.
Коллегиальный совет Национального агентства по санитарному надзору Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное использование российской вакцины от COVID-19 Sputnik V.
Об этом в пятницу, 4 июня, сообщается в микроблоге препарата в Twitter.
"Sputnik V будет использоваться в Бразилии после одобрения Anvisa, — говорится в сообщении. — Бразилия стала 67 страной в мире, которая одобрила Sputnik V. Команда Sputnik V полностью ответила на все вопросы Anvisa об эффективности и безопасности вакцины".
Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, первые партии российской разработки прибудут в Бразилию в июле этого года.
Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) несколько раз приостанавливало рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины, поскольку не получало всей необходимой информации и документов о препарате.
В апреле Anvisa не разрешило импорт и использование в стране Sputnik V.
Как сообщалось, в Бразилии ради эксперимента вакцинировали от коронавируса целый город, в котором живут 45 тысяч человек.