Бразилія схвалила російську вакцину від коронавірусу Sputnik V

Бразилія стала 67 країною у світі, яка схвалила Sputnik V.

Колегіальна рада Національного агентства з санітарного нагляду Бразилії Anvisa схвалила ввезення і екстрене використання російської вакцини від COVID-19 Sputnik V.

Про це у п'ятницю, 4 червня, повідомляється в мікроблозі препарату в Twitter.

"Sputnik V буде використовуватися в Бразилії після схвалення Anvisa, - йдеться у повідомленні. - Бразилія стала 67 країною у світі, яка схвалила Sputnik V. Команда Sputnik V повністю відповіла на всі запитання Anvisa щодо ефективності та безпеки вакцини".

Як заявив очільник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, перші партії російської розробки прибудуть до Бразилії в липні цього року.

Бразильське національне агентство з санітарного нагляду (Anvisa) кілька разів призупиняло розгляд заявки на реєстрацію російської вакцини, бо не отримував всю необхідну інформацію і документи про препарат.

У квітні Anvisa не дозволило імпорт і використання в країні Sputnik V.

Як повідомлялося, у Бразилії заради експерименту вакцинували від коронавірусу ціле місто, в якому живуть 45 тисяч осіб.

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