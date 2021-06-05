У США заявили про збільшення госпіталізацій через коронавірус серед дітей

Майже третина госпіталізованих дітей потрапила до відділень інтенсивної терапії, а 4,9% потребували апаратів ШВЛ.

У США зафіксували збільшення госпіталізацій, пов'язаних із COVID-19, серед підлітків у ​​віці від 12 до 17 років.

Про це із посиланням на оприлюднене в п'ятницю, 4 червня, дослідження американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) повідомляє CNN.

Зазначається, що від 1 січня до 31 березня 2021 року 204 підлітки були госпіталізовані через коронавірус. З них майже третина (31,4%) потрапили до відділень інтенсивної терапії, а 4,9% потребували підключення до апаратів ШВЛ.

Показники госпіталізації молодих людей від 1 березня 2020 року до 24 квітня 2021 року досягли піку на початку січня, склавши 2,1 на 100 тисяч осіб. Пізніше кількість підлітків, що потребували госпіталізації, знизилася до 0,6 на 100 тисяч людей, однак вже у квітні знову збільшилась до 1,3.

"Збільшення кількості госпіталізацій серед людей у ​​віці від 12 до 17 років може бути пов'язане зі збільшенням числа більш заразних варіантів коронавірусу, великою кількістю дітей, які повертаються до школи та інших видів діяльності в приміщенні, а також зі зміною фізичного дистанціювання, носіння масок і інших профілактичних дій", - вважають дослідники.

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Зауважується, що кількість госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, від 1 жовтня 2020 року до 24 квітня 2021 року була в 2,5-3 рази вищою, ніж від грипу за три останні сезони.

За словами директорки CDC Рошель Валенськи, нові дані "змушують нас подвоїти нашу мотивацію для вакцинації підлітків і молодих людей". Вона також рекомендувала молодим людям продовжувати носити маски та вживати заходів для захисту себе і інших, поки вони не будуть повністю вакциновані.

Тим часом британські експерти у сфері охорони здоров'я закликають не поспішати з вакцинацією неповнолітніх від коронавірусу.

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"Діти певною мірою передають COVID-19, однак самі рідко серйозно страждають від цього захворювання. Якщо ви запропонуєте їм вакцини, ви піддасте їх ризику через можливі побічні ефекти", - пояснює професор Адам Фінн з Брістольського університету.

Зауважимо, що вже два виробники вакцин від коронавірусу, зокрема Moderna та Pfizer та BioNTech, оголосили про успішні результати випробувань свого препарату на підлітках. Нині розробники випробовують свої препарати на дітях від шести місяців до 11 років.

Нагадаємо, що американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів схвалило екстрене використання вакцини від Pfizer та BioNTech для підлітків і 13 травня в США почали щепити людей з цієї категорії.

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