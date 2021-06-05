У США 40-річну вчительку малювання заарештували за секс з учнем

Підліток ходив до вчительки на індивідуальні заняття.

В американському штаті Каліфорнія 40-річну вчительку малювання Джейн Шеттерлі звинуватили у "тривалих сексуальних відносинах" з неповнолітнім учнем, який відвідував її додаткові заняття.

Про це повідомляє Knewz.

Зазначається, що підозрювана працює в середній школі Де Анза в Річмонді Об'єднаного шкільного округу Вест-Контра-Коста.

Її заарештували після того, як до поліції надійшло повідомлення про ймовірні статеві відносини Шеттерлі з підлітком, батьки якого найняли жінку як приватного репетитора.

У справі фігурує лише один потерпілий, вік якого не розголошується. Відомо, що затриманій призначили 250 тисяч доларів застави.

Як повідомлялося, в штаті Алабама 44-річна вчителька старших класів займалася сексом з двома учнями-підлітками, а коли її викрили - наклала на себе руки.

Тим часом 27-річну заміжню вчительку математики, яка викладає у середній школі в Алабамі, також підозрюють у сексуальному зв'язку із старшокласником. Жінку за інтим із неповнолітнім арештували, заборонивши спілкуватися зі школярем.

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