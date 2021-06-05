В США 40-летнюю учительницу рисования арестовали за секс с учеником

Подросток ходил к учительнице на индивидуальные занятия.
В американском штате Калифорния 40-летнюю учительницу рисования Джейн Шеттерли обвинили в "длительных сексуальных отношениях" с несовершеннолетним учеником, который посещал ее дополнительные занятия.
Об этом сообщает Knewz.
Отмечается, что подозреваемая работает в средней школе Де Анза в Ричмонде Объединенного школьного округа Уэст-Контра-Коста.
Ее арестовали после того, как в полицию поступило сообщение о возможных половых отношениях Шеттерли с подростком, родители которого наняли женщину как частного репетитора.
В деле фигурирует только один пострадавший, возраст которого не разглашается. Известно, что задержанной назначили 250 тысяч долларов залога.
Как сообщалось, в штате Алабама 44-летняя учительница старших классов занималась сексом с двумя учениками-подростками, а когда ее разоблачили — покончила с собой.
Между тем 27-летнюю замужнюю учительницу математики, которая преподает в средней школе в Алабаме, также подозревают в сексуальной связи со старшеклассником. Женщину за интим с несовершеннолетним арестовали, запретив общаться со школьником.