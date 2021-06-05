В США 40-летнюю учительницу рисования арестовали за секс с учеником

Подросток ходил к учительнице на индивидуальные занятия.

В американском штате Калифорния 40-летнюю учительницу рисования Джейн Шеттерли обвинили в "длительных сексуальных отношениях" с несовершеннолетним учеником, который посещал ее дополнительные занятия.

Об этом сообщает Knewz.

Отмечается, что подозреваемая работает в средней школе Де Анза в Ричмонде Объединенного школьного округа Уэст-Контра-Коста.

Ее арестовали после того, как в полицию поступило сообщение о возможных половых отношениях Шеттерли с подростком, родители которого наняли женщину как частного репетитора.

В деле фигурирует только один пострадавший, возраст которого не разглашается. Известно, что задержанной назначили 250 тысяч долларов залога.

Как сообщалось, в штате Алабама 44-летняя учительница старших классов занималась сексом с двумя учениками-подростками, а когда ее разоблачили — покончила с собой.

Между тем 27-летнюю замужнюю учительницу математики, которая преподает в средней школе в Алабаме, также подозревают в сексуальной связи со старшеклассником. Женщину за интим с несовершеннолетним арестовали, запретив общаться со школьником.

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