Білоголові орлани вбили 54 ягнят на фермі в США

Орлани, які гніздяться на фермі вже 20 років, до цього року жодного разу не нападали на тварин.

В американському штаті Айдах власник ферми неподалік озера Мерта втратив 54 своїх ягнят внаслідок серії нападів білоголових орланів, які почалися в квітні.

Про це повідомляє New York Post.

Фермер Роккі Метьюз розповів журналістам, що не знав, хто вбиває його ягнят, поки не побачив, як один з орланів напав на стадо.

Також читайте У США хитрі качки пірнали у воду, щоб вберегтися від хижого орлана

За словами чоловіка, орлани (двоє дорослих птахів і щонайменше двоє пташенят) гніздяться на його фермі більше 20 років, однак ніколи не нападали на тварин.

Метьюз припускає, що птахи, які зазвичай полюють на рибу, вдалися до вбивства парнокопитних, тому що в цьому році "озеру було потрібно більше часу, щоб прогрітися".

Поки фермер вирішив перемістити худобу ближче до сараю в надії, що орлани будуть триматися подалі. Чоловік порахував, що внаслідок нападів втратив близько 7,5 тисячі доларів доходу.

Регіональний біолог з відділу дикої природи Департаменту риби та дичини штату Айдахо Лін Снодді сказала, що орли атакують тварин зверху, а їхні кігті можуть перерізати внутрішні артерії і викликати у жертв кровотечу.

Зауважимо, що орли захищені декількома федеральними законами США, за порушення яких можна отримати до 100 тисяч доларів штрафу або ж на рік сісти до в'язниці.

Раніше на околиці покинутого села Бенівка, розташованого за 10 кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції, помітили червонокнижного орла-карлика. Ймовірно, птах бродячий, бо для зони відчуження він - велика рідкість.

Новини України: у Мелітополі врятували орлана, який застряг в гущавині

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання