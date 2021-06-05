Белоголовые орланы убили 54 ягнят на ферме в США

Орланы, которые гнездятся на ферме уже 20 лет, до этого года ни разу не нападали на животных.
В американском штате Айдахо владелец фермы неподалеку от озера Мерта потерял 54 своих ягнят в результате серии нападений белоголовых орланов, которые начались в апреле.
Об этом сообщает New York Post.
Фермер Рокки Мэтьюз рассказал журналистам, что не знал, кто убивает его ягнят, пока не увидел, как один из орланов напал на стадо.
По словам мужчины, орланы (двое взрослых птиц и по меньшей мере двое птенцов) гнездятся на его ферме более 20 лет, однако никогда не нападали на животных.
Мэтьюз предполагает, что птицы, которые обычно охотятся на рыбу, прибегли к убийству парнокопытных, так как в этом году "озеру потребовалось больше времени, чтобы прогреться".
Пока фермер решил переместить скот ближе к сараю в надежде, что орланы будут держаться подальше. Мужчина посчитал, что в результате нападений потерял около 7,5 тысячи долларов дохода.
Региональный биолог из отдела дикой природы Департамента рыбы и дичи штата Айдахо Лин Снодди сказала, что орлы атакуют животных сверху, а их когти могут перерезать внутренние артерии и вызвать у жертв кровотечение.
Заметим, что орлы защищены несколькими федеральными законами США, за нарушение которых можно получить до 100 тысяч долларов штрафа или на год сесть в тюрьму.
Ранее на окраине заброшенного села Бенивка, расположенного в 10 километрах от Чернобыльской атомной электростанции, заметили краснокнижного орла-карлика. Вероятно, птица бродячая, потому что для зоны отчуждения она — большая редкость.