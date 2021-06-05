Белоголовые орланы убили 54 ягнят на ферме в США

Орланы, которые гнездятся на ферме уже 20 лет, до этого года ни разу не нападали на животных.

В американском штате Айдахо владелец фермы неподалеку от озера Мерта потерял 54 своих ягнят в результате серии нападений белоголовых орланов, которые начались в апреле.

Об этом сообщает New York Post.

Фермер Рокки Мэтьюз рассказал журналистам, что не знал, кто убивает его ягнят, пока не увидел, как один из орланов напал на стадо.

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По словам мужчины, орланы (двое взрослых птиц и по меньшей мере двое птенцов) гнездятся на его ферме более 20 лет, однако никогда не нападали на животных.

Мэтьюз предполагает, что птицы, которые обычно охотятся на рыбу, прибегли к убийству парнокопытных, так как в этом году "озеру потребовалось больше времени, чтобы прогреться".

Пока фермер решил переместить скот ближе к сараю в надежде, что орланы будут держаться подальше. Мужчина посчитал, что в результате нападений потерял около 7,5 тысячи долларов дохода.

Региональный биолог из отдела дикой природы Департамента рыбы и дичи штата Айдахо Лин Снодди сказала, что орлы атакуют животных сверху, а их когти могут перерезать внутренние артерии и вызвать у жертв кровотечение.

Заметим, что орлы защищены несколькими федеральными законами США, за нарушение которых можно получить до 100 тысяч долларов штрафа или на год сесть в тюрьму.

Ранее на окраине заброшенного села Бенивка, расположенного в 10 километрах от Чернобыльской атомной электростанции, заметили краснокнижного орла-карлика. Вероятно, птица бродячая, потому что для зоны отчуждения она — большая редкость.

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