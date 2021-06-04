Італія почала колоти COVID-вакцину дітям від 12 до 15 років

Експерти закликають не поспішати з вакцинацією дітей від коронавірусу.

Італія у четвер, 3 червня, почала щепити дітей від 12 до 15 років вакциною від COVID-19, розробленою компанією Pfizer у співпраці з BioNTech.

Про це повідомляє The Guardian.

Зауважимо, що станом на четвер, за даними італійського міністерства охорони здоров'я, в країні ввели понад 35 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

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Тож 12,4 мільйона італійців або майже 23% дорослого населення країни вважаються повністю щепленими від COVID-19.

"Ми все ще можемо прискорити нашу кампанію (вакцинації. - Ред.), щоб пережити цей важкий сезон", - зауважив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, вітаючи розширення програми вакцинації.

Тим часом експерти у сфері охорони здоров'я закликають не поспішати з вакцинацією неповнолітніх від коронавірусу.

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"Діти певною мірою передають COVID-19, однак самі рідко серйозно страждають від цього захворювання. Якщо ви запропонуєте їм вакцини, ви піддасте їх ризику через можливі побічні ефекти", - пояснює професор Адам Фінн з Брістольського університету.

Тим часом у Німеччині очікують, що кожна дитина від 12 до 18 років зможе отримати щеплення від COVID-19 до кінця серпня 2021 року.

Зауважимо, що вже два виробники вакцин від коронавірусу, зокрема Moderna та Pfizer та BioNTech, оголосили про успішні результати випробувань свого препарату на підлітках. Нині розробники випробовують свої препарати на дітях від шести місяців до 11 років.

Нагадаємо, що американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів схвалило екстрене використання вакцини від Pfizer та BioNTech для підлітків і 13 травня в США почали щепити людей з цієї категорії.

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