Батько Протасевича відреагував на "інтерв'ю" сина білоруському ТБ: "Він говорить не сам"

Батько опозиціонера заявив про тортури і психологічне насильство щодо сина.

Сім'я затриманого в Мінську журналіста Романа Протасевича впевнена, що опозиціонер давав "інтерв'ю" білоруському телеканалу під фізичним і психологічним тиском.

Про це батько медійника Дмитро Протасевич заявив "Дождю".

"Знаючи нашого сина, все, що говорить Роман, він говорить не сам. Ви подивіться на його першу реакцію на початку ролика, і навіть в процесі ролика дуже видно, що у нього йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і тим, що він не хоче говорити", - вказав чоловік.

Він також припустив, що крім тортур і психологічного насильства, сина можуть шантажувати загрозою життю або тим, що в сусідній камері опиниться його дівчина Софія Сапега.

"Йому дуже важко це говорити, але я впевнений, що його змусили, впевнений, що його залякували", - продовжив Дмитро Протасевич.

За його словами, до опозиціонера досі не пускають ані адвоката, ані лікарів.

"Ми не можемо оцінити його реальний стан. Нашому синові, ми впевнені, потрібен постійний медичний нагляд, ми не знаємо, які методи впливу до нього застосовуються", - розповів Дмитро Протасевич.

Як повідомлялося, 3 червня на білоруському телеканалі транслювали велике інтерв'ю Протасевича, в якому опозиціонер заявив про повагу до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і розплакався.

Протасевич додав, що через його заклики "Мінськ три дні жив в стані хаосу". Також за його словами, білоруська опозиція є "фахівцями з відмивання грошей", а діяльність Тихановської фінансує Литва.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі через інформацію про бомбу посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст, засновник Telegram-каналу NEXTA і блогер Роман Протасевич. Медійника затримали, йому загрожує смертна кара.

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