Отец Протасевича отреагировал на "интервью" сына белорусскому ТВ: "Он говорит не сам"

Отец оппозиционера заявил о пытках и психологическом насилии в отношении сына.

Семья задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича уверена, что оппозиционер давал "интервью" белорусскому телеканалу под физическим и психологическим давлением.

Об этом отец медийщика Дмитрий Протасевич заявил "Дождю".

"Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, а также в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить", — отметил мужчина.

Он также предположил, что кроме пыток и психологического насилия, сына могут шантажировать угрозой жизни или тем, что в соседней камере окажется его девушка София Сапега.

"Ему очень трудно это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали", — продолжил Дмитрий Протасевич.

По его словам, к оппозиционеру до сих пор не пускают ни адвоката, ни врачей.

"Мы не можем оценить его реальное состояние. Нашему сыну, мы уверены, нужен постоянный медицинский надзор, мы не знаем, какие методы воздействия к нему применяются", — рассказал Дмитрий Протасевич.

Как сообщалось, 3 июня на белорусском телеканале транслировали большое интервью Протасевича, в котором оппозиционер заявил об уважении к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенку и расплакался.

Протасевич добавил, что из-за его призывов "Минск три дня жил в состоянии хаоса". Также, по его словам, белорусская оппозиция является "специалистами по отмыванию денег", а деятельность Тихановской финансирует Литва.

Напомним, 23 мая в Беларуси из-за информации о бомбе посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист, основатель Telegram-канала NEXTA и блогер Роман Протасевич. Медийщика задержали, ему грозит смертная казнь.

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