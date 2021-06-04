Ким Кардашян в стрингах выпятила на камеру пышные ягодицы

Так звезда отпраздновала 225 млн подписчиков в Instagram.
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян взбудоражила воображение фанатов новыми откровенными фото.
На странице в Instagram 40-летняя актриса запостила снимки, на которых соблазнительно позировала на шезлонге в бикини. Так, на первом фото знаменитость сидела, повернув левую сторону в камеру. Светская львица забросила руку на голову, засветив ягодицы в крошечных стрингах.
На втором же фото, Ким показала пышные прелести во всей красе.
Так звезда Сети отпраздновала 225 миллионов подписчиков в Instagram. Кардашян — седьмой по популярности человек в этой соцсети после Криштиану Роналду, Арианы Гранде и ее младшей сестры Кайли Дженнер.
В комментариях пользователи поздравили кумира с событием и не забыли порадовать ее комплиментами.
- Моя любимая страница
- Черт, Ким, ты огонь
- Какие формы!
- Роскошные ягодицы
Напомним, ранее Ким Кардашян в топе и крошечных плавках похвасталась стройным телом. Светская львица поделилась горячим фото.