США поделятся с Украиной своим запасом COVID-вакцин

Примерно шесть миллионов доз COVID-вакцин США направят получателям-партнерам, в частности Украине.

Администрация президента США Джо Байдена поделится 80 миллионами доз вакцин от COVID-19 с другими странами, в частности с Украиной.

План распределения первых 25 миллионов доз преперата от коронавируса обнародовали на сайте Белого дома в четверг, 3 июня.

Отмечается, что примерно шесть миллионов доз COVID-вакцин будут нацелены на региональные приоритеты и получателей-партнеров, в частности Украину, Мексику, Канаду, Южную Корею, Западный Берег и Сектор Газа, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Индию, Ирак и Йемен, а также сотрудников ООН, работающих на передовой.

"Благодарен за решение о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство и познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", — высказался в Twitter украинский президент Владимир Зеленский.

В то же время почти 19 миллионов препаратов США направят глобальной инициативе COVAX. В частности, примерно семь миллионов доз поставят в страны Азии, шесть миллионов — в страны Южной и Центральной Америки, пять миллионов — в Африку.

Как сообщалось, в четверг, 3 июня, в Украину прибыла новая партия вакцины от AstraZeneca. В страну поставили еще 705 600 доз препарата от коронавируса.

Между тем президент США Джо Байден в среду, 2 июня, объявил о "месяце действий", призванном к максимальной вакцинации американцев от COVID-19 до праздников 4 июля. Так, в июне американцы, привившиеся от коронавируса, смогут получить бесплатные круизы, билеты на Суперкубок и даже миллион долларов.

Новости Украины: в рамках программы COVAX Украина получила 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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