Pfizer призвала США одобрить ее COVID-вакцину для детей до 5 лет

Pfizer призвала США одобрить ее COVID-вакцину для детей до 5 лет

Американские эксперты стремятся одобрить COVID-вакцинацию для детей до 5 лет на фоне распространения "Омикрона".

Американская фармкомпания Pfizer во вторник, 1 февраля, обратилась в Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) с просьбой одобрить сверхнизкие дозы своей вакцины против COVID-19 для детей до 5 лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 19 миллионов детей до 5 лет, проживающие на территории США, являются единственной возрастной группой, не имеющей права на вакцинацию против коронавируса.

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Ожидается, что эксперты FDA, убежденные в том, что COVID-штамм "Омикрон "наносит больше вреда детям", в середине февраля созовут группу независимых исследователей и врачей, чтобы проанализировать данные Pfizer.

"В свете этих новых данных и роста количества заболеваний и госпитализаций в этой младшей возрастной группе FDA считает целесообразным запросить у Pfizer имеющиеся данные", — заявила спикер американского регулятора Стефани Каккомо.

Окончательное решение о рекомендации указанного препарата для маленьких американцев FDA может принять на протяжении месяца, после чего его рассмотрят в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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По словам гендиректора Pfizer Альберта Бурлы, ученые компании считают, что указанной возрастной группе в конечном итоге понадобится три дополнительных прививки с низкими дозами.

Pfizer предлагает делать детям в возрасте от 6 месяцев прививки, содержащим одну десятую дозы, вводимой взрослым пациентам. Компания заявила, что начала подавать свои данные в FDA и рассчитывает завершить процесс в течение нескольких дней.

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