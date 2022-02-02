Астрологический прогноз на 2 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день борьбы с агрессией – как внешней, так и внутренней. Особенной сильной она будет в первой половине дня, а после обеда, к счастью, пойдет на спад. Важно сдерживать себя, не давая эмоциям вырваться на волю и дать им испортить как свое настроение, так и отношения с окружающими.

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный.

Счастливые камни дня: карнеол, джеспилит, пирит.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни дня – особенно если они связаны с головной болью – могут затянуться надолго, к тому же они будут трудно поддаваться лечению, поэтому медлить с ним не стоит. Стоит также избегать серьезных физических нагрузок, включая спортивные: они могут не лучшим образом сказаться на самочувствии.

Афоризм дня: "Осторожность – самое старшее дитя мудрости" (Виктор Гюго).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: вступать с брак нежелательно – молодожены вряд ли уживутся друг с другом. Не стоит также выяснять отношения с любимым человеком – можно всерьез поссориться.

Мистика дня: можно снимать порчу на одиночество.

Табу дня: пролитое растительное масло может стать плохой приметой.

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