День сурка 2022: традиции и обычаи

Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы.

2 февраля - в США и Канада отмечают традиционный праздник День сурка. День сурка также отмечают в Австралии. В этот день проводятся фестивали, посвященные местным суркам-метеорологам, которые привлекают многочисленных туристов. Сейчас этот праздник стал популярным и в Украине.

День сурка: что это

Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

День сурка: трактовка поведения животного

Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.

День сурка: история праздника

В Древнем Риме 2 февраля отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. Народы Западной Европы сохраняли эту традицию и в более поздние периоды. В северной Германии в это время пробуждался барсук и по его поведению судили о продолжительности холодов и сроках наступления весны.

Раннеамериканские упоминания о Дне сурка берут истоки у традиций переселенцев из Германии, известных как пенсильванские немцы, которые привезли свои обычаи в Америку в XVIII веке. В Северной Америке, где не водились ни ежи, ни барсуки, роль метеоролога перешла к сурку. Так, на основе поверья, связанного с сурком, зародилась традиция, которую развили члены Клуба сурка из Панксатони. Официальным праздником День сурка стал в 1886 году.

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В Беларуси известна поговорка, согласно которой в этот день медведь переворачивается на другой бок. Болгары рассказывали о поведении медведицы в этот день: "Медведица на Сретенье вылезает из берлоги, чтобы увидеть свою тень. Если день солнечный и медведица видит свою тень, она поворачивается на другой бок, чтобы продолжить свой сон. Это значит, что ещё 40 дней будет холодно". Среди немецких поселенцев в Пенсильвании бытует поговорка: "Если сурок видит свою тень, значит, что будет ещё шесть недель зимы".

День сурка: религия

Римский обычай определять будущую погоду в начале февраля также перешел в христианские традиции, ведь 2 февраля по Григорианскому календарю празднуют Сретение Господне. В это время западные европейцы празднуют Candlemas — "День свечей". Согласно примете, если 2 февраля погода была ясной и солнечной, вторая половина зимы будет холодной. В этот день освященные в церкви свечи раздавали людям, чтобы те защищались от зимы.

Кстати, христиане восточного обряда того же календарного дня, но по старому стилю (т.е. на Сретение, но уже 15 февраля) тоже святят свечи.

День сурка: предшественник

Предшественником Дня сурка является давний праздник Имболк или ДеньБригитты — один из четырёх основных праздников ирландского календаря, отмечаемых среди гэльских народов в начале февраля или при первых признаках весны. Это день переходной четверти на солнечном календаре, на полпути между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Первоначально посвящённый богине Бригите, в христианский период он был принят как День Святой Бригитты. Имболк — традиционное время предсказаний погоды, как и День сурка.

День сурка: известные метеорологи

В США и Канаде наиболее известны семь сурков-метеорологов

Панксатонский Фил;

Виартонский Вилли;

Статен-айлендский Чак;

Шубенакадский Сэм;

Бальзакский Билли;

Сурок Джимми;

Генерал Борегард Ли

Самый известный из них - Панксатонский Фил — сурок, живущий на Индюшачьей горке в городке Панксатони в Пенсильвании — самый первый официальный сурок-метеоролог. Фестиваль проводится с 1887. Именно этот городок стал известен в мире после комедийного фильма "День сурка". Этот популярный голливудский фильм также способствовал популяризации Дня сурка в тех странах, где эта традиция раньше не была известна, в том числе и в Украине.

Associated Press

Согласно статистике, предсказания Фила неверны. Свидетели записывают, увидел ли Фил свою тень, но прогноз сурка сбылся лишь в 39% случаев. Но при этом Панксатонский Фил даже имеет свое представительство в мировой Сети.

День сурка в Украине: особенности

Согласно украинским традициям сурок просыпался от зимней спячки на праздник Евдокии - 14 марта. Он выходит на свет, свище три раза, а потом снова ложится на другую сторону и так спит до Благовещения. И суслик, говорят, переворачивается на другую сторону. Поэтому люди выходили в поле, особенно в степной Украине, чтобы услышать свист.

В Украине были два сурка-"метеоролога" — слобожанский Тимко и галицкий Мишко. В 2012 году Тимко ушел на "пенсию" по возрасту и его подменил Тимко II, галицкого Мишка в 2016 году сменила бабушка Маруся.

Несмотря на случайность прогнозов сурков-метеорологов, популярность этого праздника с каждым годом растет.

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