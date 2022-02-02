Народные приметы, обряды и обычаи 2 февраля 2022 года

Глубокий снег зимой – на дождливое лето.
2 февраля церковь и верующие чтят память преподобного Евфимия Великого, преподобных Евфимия, схимника и Лаврентия, затворника, печерских, в Дальних пещерах, преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского, мучеников Инны, Пинны и Рима.
2 февраля: народные приметы
- В феврале деревья покрываются пушистым инеем – на щедрый мед.
- Глубокий снег зимой – на дождливое лето.
- Зимний туман стелется по земле – на оттепели.
- Дым из трубы с подветренной стороны закручивается почти под острым углом к земле — жди снегопада.
2 февраля: церковный праздник
Святой Евтимий Великий – христианский святой, настоятель монастыря в Святой Земле.
Евтимий Великий родился в 378 году в армянском городе Мелитине, где он позже был священником и главой монастырей. Впоследствии Евтимий тайком отправился к Святой Земле и поселился в келье близ Иерусалима. Прожив пять лет, он удалился вглубь пустыни.
Вскоре возле его пещеры начали поселяться набожные отшельники. Так возник монастырь, настоятелем которого Евтимий назначил побратима Феоктиста, а сам начал вести в пустыне Рува над Мертвым морем одинокую и очень строгую жизнь. Благодаря его чуду исцеления сына арабского князя многие арабы обратились к Христовой вере. Представители Евтимия принимали участие во Вселенских Соборах в Эфесе 431 года и Халкидоне 451 года. Умер Евфимий в 473 году, проведя 68 лет в пустыне.
2 февраля: народные традиции
Ранее наши предки по погоде этого дня судили о том, какой будет Масленица.
2 февраля: что следует делать
В старину на эту дату назначали свадьбу.
2 февраля: что категорически нельзя делать
- поднимать с земли мелочь;
- петь после заката;
- выходить из дома после заката.
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