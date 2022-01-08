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Уран вернулся в директное движение: что нужно делать и что категорически запрещено

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Уран вернулся в директное движение: что нужно делать и что категорически запрещено

ТСН.ua

Астрологи считают, что у планеты бывает три состояния.

18 января 2022 года Уран вернется из ретроградного движение в прямое, то есть директное. Что это означает и что делать дальше - читайте в нашем материале. 

Ретрогадность планет: что это 

Ретроградность означает движение вспять. На самом деле, планета, конечно же, не идет вспять по орбите - так кажется с позиции условного наблюдателя с Земли. Все планеты, кроме Луны и Солнца (в астрологии их считают планетами - ред.) бывают ретроградными и у каждой планеты свой период этого движения.

Планеты: какие бывают 

С точки зрения астрологии, у планет бывает три состояния: директное, стационарное, ретроградное.

  1. Директное - то есть прямое.
  2. Стационарное, когда планета готовится сменить свою скорость и развернутся.
  3. Ретроградное - то есть обратное. В астрологии период ретроградности знаменует остановку, откаты, пересмотры в тех сферах, за которые традиционно отвечает планета. 

Уран: астрология

Уран — планета Солнечной системы, седьмая по удаленности от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе. Была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана.

Уран стал первой планетой, обнаруженной в Новое время и при помощи телескопа, тем самым впервые со времен античности расширив границы Солнечной системы в глазах человека. Несмотря на то, что порой Уран различим невооружённым глазом, более ранние наблюдатели принимали его за тусклую звезду. 

Уран: астрология и эзотерика 

  • Уран — символизирует внезапность и неожиданность, оригинальность и эксцентричность, непредвиденные поступки и действия, различные перемен и изменений, переломы и перестановки как положительные, так и негативные. Под его влиянием происходит переоценка прежних и настоящих ценностей.  
  • Также планета символизирует стремление вырваться из ограничений и условностей повседневной жизни. С точки зрения астрологии, это та самая сила, которая побуждает человека к протесту против устоявшегося порядка вещей, стремлению к независимости и игре по своим правилам.
  • Уран в астрологии "отвечает" раскрепощенное мышление и восприятие, изобретательность, оригинальность, индивидуальную свободу и независимость, альтруизм, способности к эзотерическим наукам.

Директный Уран: особенности

В директном положении Уран ведет себя несколько иначе, чем в ретроградном. Сюрпризов и внезапных поворотов судьбы становится меньше. Подстраиваться под меняющиеся события уже не нужно, но возможностей следовать плану появляется гораздо больше. 

Уран становится ретроградным на четыре-пять месяцев в году, ведь Урану нужно целых 84 года для оборота вокруг Солнца. 

Директный Уран: что нужно делать 

  • составить планы;
  • рисковать;
  • экспериментировать;
  • проявлять физическую активность;
  • анализировать;
  • исправлять ошибки, допущенные в прошлом;
  • направлять энергию в нужное русло;
  • больше отдыхать.

Директный Уран: что категорически нельзя делать

  • думать о прошлом;
  • бездействовать;
  • противиться новому.

Напомним, что ранее мы писали гороскоп для всех знаков зодиака во время директного Урана

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