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Суперлуние 2022: даты и влияние

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Суперлуние 2022: даты и влияние

ТСН.ua

В эти даты не нужно ссориться и конфликтовать с окружающими.

В 2022 году на землян ожидают две даты Суперлуния - это произойдет летом этого года - 14.06 и 13.07.

Суперлуние: что это

Суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Из 12 или 13 полнолуний в году, несколько можно классифицировать как Суперлуние.

Суперлуние: астрология и история

Термин имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения. Интересно, что  противоположное Суперлунию явление называется Микролуние или Микролуна. 

Русский термин "Суперлуние" происходит от английского термина super moon, который впервые был использован в 1979 году в журнале гороскопов. 

Последнее крупнейшее Суперлуние состоялось в 16:54 14 ноября 2016 года. В следующий раз после этого такой эффект повторится через 28 лет. А в предыдущий раз такой эффект наблюдали в 1948 году, тогда Луна была ещё на 50 километров ближе к Земле. 

Суперлуние 2022: особенности

Суперлуния в 2022 году произойдут, как мы и писали выше, 14.06 и 13.07 в полнолуние, из-за этого влияние Луны будет сильнее. 

Суперлуние 2022: что категорически нельзя делать 

  • Употреблять алкоголь;
  • ссориться;
  • открывать бизнес;
  • заключать сделки;
  • начинать новые проекты;
  • вступать в брак;
  • отправляться в поездки;
  • давать и брать в долг.

Суперлуние 2022: что обязательно нужно делать 

  • Наведите чистоту и порядок дома;
  • помойте окна;
  • испеките круглые как Луна пироги. 

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