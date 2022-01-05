Суперлуние 2022: даты и влияние

В эти даты не нужно ссориться и конфликтовать с окружающими.
В 2022 году на землян ожидают две даты Суперлуния - это произойдет летом этого года - 14.06 и 13.07.
Суперлуние: что это
Суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Из 12 или 13 полнолуний в году, несколько можно классифицировать как Суперлуние.
Суперлуние: астрология и история
Термин имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения. Интересно, что противоположное Суперлунию явление называется Микролуние или Микролуна.
Русский термин "Суперлуние" происходит от английского термина super moon, который впервые был использован в 1979 году в журнале гороскопов.
Последнее крупнейшее Суперлуние состоялось в 16:54 14 ноября 2016 года. В следующий раз после этого такой эффект повторится через 28 лет. А в предыдущий раз такой эффект наблюдали в 1948 году, тогда Луна была ещё на 50 километров ближе к Земле.
Суперлуние 2022: особенности
Суперлуния в 2022 году произойдут, как мы и писали выше, 14.06 и 13.07 в полнолуние, из-за этого влияние Луны будет сильнее.
Суперлуние 2022: что категорически нельзя делать
- Употреблять алкоголь;
- ссориться;
- открывать бизнес;
- заключать сделки;
- начинать новые проекты;
- вступать в брак;
- отправляться в поездки;
- давать и брать в долг.
Суперлуние 2022: что обязательно нужно делать
- Наведите чистоту и порядок дома;
- помойте окна;
- испеките круглые как Луна пироги.
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