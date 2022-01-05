Суперлуние 2022: даты и влияние

В эти даты не нужно ссориться и конфликтовать с окружающими.

В 2022 году на землян ожидают две даты Суперлуния - это произойдет летом этого года - 14.06 и 13.07.

Суперлуние: что это

Суперлуние — это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Из 12 или 13 полнолуний в году, несколько можно классифицировать как Суперлуние.

Суперлуние: астрология и история

Термин имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения. Интересно, что противоположное Суперлунию явление называется Микролуние или Микролуна.

Русский термин "Суперлуние" происходит от английского термина super moon, который впервые был использован в 1979 году в журнале гороскопов.

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Последнее крупнейшее Суперлуние состоялось в 16:54 14 ноября 2016 года. В следующий раз после этого такой эффект повторится через 28 лет. А в предыдущий раз такой эффект наблюдали в 1948 году, тогда Луна была ещё на 50 километров ближе к Земле.

Суперлуние 2022: особенности

Суперлуния в 2022 году произойдут, как мы и писали выше, 14.06 и 13.07 в полнолуние, из-за этого влияние Луны будет сильнее.

Суперлуние 2022: что категорически нельзя делать

Употреблять алкоголь;

ссориться;

открывать бизнес;

заключать сделки;

начинать новые проекты;

вступать в брак;

отправляться в поездки;

давать и брать в долг.

Суперлуние 2022: что обязательно нужно делать

Наведите чистоту и порядок дома;

помойте окна;

испеките круглые как Луна пироги.

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