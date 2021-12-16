Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака

Не следует выяснять отношения в этот период.
Ретроградная фаза Венеры начнется 19 декабря 2021 и продлится до 29 января 2022 года. ≈ за 3-4 дня до начала ретроградности уже появляются достаточно сильные веяния, сохраняющиеся в течение нескольких дней после завершения ретроградной фазы. С 19 декабря по 28 января не рекомендуется ездить в поездки. Все, что касается отдыха, расслабления и зоны комфорта, может быть связано с неожиданными сложностями.
Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Сейчас следует понять, что связь между видимым и невидимым поддерживает человека и помогает ему сохранять внутренний огонь. Важно не тосковать по прошлому и помнить о взаимосвязи духовной и материальной.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Сейчас нужно бросить якорь и вернуть к жизни чувство уюта в вашем доме. Наполните духовностью места, где вы живете, трудитесь и отдыхаете.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Стряхните с себя на немного "культурный налет" из той части души, которая непокорна, дика и тесно связана с невидимым миром. Она можно отойти на другой план под натиском взрослой жизни. Однако вы до сих пор можете улыбаться по-детски и искренне радоваться простым вещам.
РАК (22 июня-22 июля)
Вспомните, как прекрасны простые радости жизни и сохраните это ощущение и вы сможете в любой момент воскресить его в памяти. Вытянутое наружу скрытые чувства, как жало пчелы.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Людям бывает нелегко отпустить свои страдания. Из страха перед неизвестным они выбирают привычные мучения. Задумайтесь во время периода ретроградной Венеры о том, какой устаревший яд следует извлечь из вашей души.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Кошки не чувствуют стыда и им живется легко. Поэтому перестаньте заниматься самобичеванием и расслабьте зажатое тело, мысли и душу. Позвольте себе быть кошечкой.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Научитесь глубоко расслабляться. Прислушайтесь к своему телу. Нет на свете универсальных рецептов, которые подходят всем, но стоит начать заботиться о себе.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Стыд – это то чувство, которое идет в разрез с твоими же идеалами. Каждый из нас может припомнить случаи, когда нам было за что-то стыдно. Однако это бывает даже полезно настроить свой внутренний компас.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Стыд убивает мечты, потому что он усиливает наш страх, мешает действовать и подрывает желание попробовать что-нибудь новое.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Чтобы наступила ночь, день должен погаснуть. Но с рассветом придет воскресение. День настанет снова и вы потянетесь ему навстречу, как цветок.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Вспомните, когда вы последний раз позволяли быть собой, снимали маску дневной личности и погружались в ночь. Ваше ночное "я" — это та версия вас, с которой вы прежде всего, не знакомы. Почувствуйте ее, обратите внимание, как она дополняет ваше дневное "я".
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Сражайтесь со своими ночными кошмарами. Научитесь осознавать свои сны. Создайте карту ночных путешествий, которые помогут тебе лучше изучить душу.
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