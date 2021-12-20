Народные приметы, обряды и обычаи 20 декабря

Начинается подготовка к Рождеству.

20 декабря церковь и верующие чтят память святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Иоанна, постника печерского, в Ближних пещерах, мученика Афинодора, преподобного Павла Послушного.

20 декабря: церковный праздник

Амвросий Медиоланский, Святой Амвросий – выдающийся христианский богослов, проповедник, епископ Миланский (Медиоланский), христианский святой.

Реформатор церковного пения, который ввел антифонное пение попеременно на обоих крылосах, что до сих пор принято в католической службе. Святой Амвросий был выдающимся борцом против язычества и арианской ереси. Большое внимание уделял моральным задачам церкви — "Царства Божия на земле", немало написал об обязанностях духовенства. Страстный сторонник независимости церкви от светской власти, его девизом был "Император в церкви, а не над церковью". Один из основателей доктрины папизма.

Амвросий Медиоланский написал два труда: "Таинства" и "Мистерии".

Резкая позиция Амвросия принесла свои плоды — в 392 году Феодосий издает закон, фактически отменявший всякий языческий культ. Он запрещал какие-либо жертвоприношения (они приравнивались к образу величия), осуждал людей, чтивших изображения созданные человеческой рукой, предписывал конфискацию храмов и мест отправления языческого культа. Традиционной римской религии пришел конец.

20 декабря: народные обычаи

В древности девушки на Андросии организовывали интересный обряд "Трусить груши". Собравшись в одном из жилищ, каждая юная женщина должна примерить к себе двенадцать одежд и надеть удобную. Которой не досталось по размеру, то привязывали юбку сзади к пояснице и посылали "трясти груши".

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Подойдя к вербе, она вылезала на дерево и встряхивала его. Стоявшие снизу подруги спрашивали: "Что ты трясешь?" — "Груши", — отвечала она. "Так это не груши, а мальчишеские души!" — выкрикивали девушки. Собрав "натрушенных груш", то есть сухих палочек, шли на рассвете. Который из них ночью приснится парень, притом, считалось, и выйдет замуж.

20 декабря: что следует делать

Начинается подготовка к Рождеству. Раньше посиделки и братки не проводились вплоть до 6 января. Верующие строго соблюдают Рождественский пост.

Раньше девушкам этого нужно было шить наряды на будущее. Прежде чем приступить к рукоделию, они читали молитву: "Заранее стежка – Богу молись, заранее шитье – Бога слав".

20 декабря: что нельзя делать

Ссориться и ругаться.

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