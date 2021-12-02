Таропрогноз на декабрь 2021: что карты нам предвещают

Карты Таро открывают тайны, которые мы скрываем внутри.

Карты Таро привлекают людей своей вроде бы мистикой и магией, однако издавна на самом деле являются своеобразными зеркалами души, где можно увидеть свое вероятное будущее или узнать, чего вы действительно хотите. Поэтому их используют в своей работе и психотерапевты. Узнайте, что ожидает вас в декабре 2021 с помощью тарологического прогноза на первый месяц зимы от эзотерикины Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта луны "Дьявол"

Эту карту Таро, которая принадлежит к старшим арканам, связывают со знаком Козерогом, указывающим на скрытую природу этой карты. Эта карта свидетельствует об определенном материализме, кое-где жизни во лжи и разнообразные искушения, невежество, желание власти и денег, бессознательные инфантильные реакции, одержимость, отказ от контроля, пагубные привычки, манипулирование окружением, негативное мышление, ограниченное восприятие.

Архетип дьявола содержит в себе все "плохое" этого мира, в котором мы постоянно ищем нечто "хорошее". Заметим, что "дьявол" происходит от греческого слова, что означает "противник". На самом деле, только наш внутренний дьявол и является причиной большинства наших проблем, которые вызваны отсутствием осознания наших действий и иллюзиями.

Эта карта на определенном этапе жизни заставляет нас признать пределы своих возможностей, понять себя и других людей, понять, как нас сковывают узость взглядов или ожидания других людей.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Восьмерка мечей"

Эта карта говорит об ограничениях, самоуничтожении, изоляции и уязвимости. Она говорит о своеобразной жизни за стеклом, отсутствии свободы выбора, попадании в ловушку, ожидании спасения, рассеянности, нерешительности, слабости и готовности стать жертвой, путанице в ощущениях, скованности иллюзиями.

Вы вполне можете освободиться от цепей, которые вас держат, но остаетесь связанными. Эта карта свидетельствует о том, что некоторые ограничения на самом деле только у нас в голове. Конечно, очень трудно прорваться сквозь ограничение лености и апатии через мечи иллюзий, поэтому проще находиться в беззащитном состоянии, в надежде, что кто-нибудь придет и спасет вас.

Теперь вам нужно сконцентрироваться и достичь ясности, вместо того чтобы ожидать спасителя. Никто не спасет нас, кроме нас самих. Решение проблем – очень простые, они у нас в руках.

Прогноз Таро на финансы

Карта луны "Паж пентаклей"

Эта карта свидетельствует о рационалистическом подходе, реалистичных целях, концентрированных усилиях, прогрессе, новых проектах, стимуле к изменениям, поиске новых шансов, осознании своих возможностей, желании к процветанию, новостям о деньгах, трудолюбивым людям.

Пора стать практическими, ставить перед собой реальные цели или начинать новый проект. Перед вами открывается ряд возможностей и ваша цель — не упустить их. Также речь идет о шансе сменить профессию.

Спросите себя, на что вы действительно способны? Можете ли вы двигаться дальше? Сделайте так, чтобы ваши обязанности доставляли вам удовольствие. Также тщательно планируйте свои действия.

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