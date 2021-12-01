Солнечное затмение 4 декабря: гороскоп для всех знаков зодиака.

Солнечное затмение будет своеобразным потрясением для большинства знаков зодиака.

4 декабря 2021 землян ожидает солнечное затмение.

Затемнение Солнца происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей и таким образом перекрывает поток солнечного света. С точки зрения эзотерики, это – энергетически важный день.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на солнечное затмение 4 декабря.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Окунитесь в запах дежавю и эхо ностальгии. Отдайтесь воспоминаниям, затягивающим вас и не дающим дышать. Спуститесь в вашу родословную и вытяните на свет желание ваших далеких предков. Чувствуйте знания, которыми насыщены ваши кости. Позвольте памяти подняться.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

С помощью техники свободного письма установите связь с далёкими предками. Для этого просто возьмите тетрадь и пишите 10 минут. Сначала вы будете чувствовать себя странно, но дальше ваше его сдвинется. Напишите для начала "Я хочу укрепить свою связь с родом" и просто начните писать.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Когда мы думаем о памяти, то вспоминаем людей, которых мы знали, и окружающие их запахи. Выйдите сегодня за пределы этих ассоциаций и совершите своеобразный ритуал из уважения к предкам. Вы ведь не только отдельная личность, но и живое воплощение прошлых поколений.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Загляните за дымку и изучите неизвестные стороны своей души. Но помните, что чрезмерно нарушает равновесие. Легко коснитесь границ своего сознания, понимая безграничные возможности, которые открываются перед вами, если впустить в мир магию.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Оттачивайте свои знания и ищите умиротворения. Три дня подряд понаблюдайте за восходом и закатом. Выделите 10 минут, чтобы понять эту магию перехода и задуматься об изменениях в своей жизни. Если что-то смущает ваш разум, будьте готовы получить неожиданные ответы.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Древние мистики уважали перекресток, потому что считали, что именно там есть возможности, создаются условия для синхронности событий в нашей жизни. Достигнув такой метафорической точки в жизни, вы не можете продолжать ваш старый путь, нужно совершить поворот и исследовать неизвестное. Если вы сейчас стояли на перекрестке, готовы ли вы оставить прошлое позади, чтобы выбрать новый путь.

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ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Вы станете сильнее, если позволите высшим силам помочь справиться со взлетами и падениями повседневной жизни. Ваш дух течет сквозь ваше физическое воплощение, а душа питается ощущениями органов чувств. Помните, что вы – вместилище духа и вы священны, чтобы вы не делали.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Вернитесь к себе домой, к себе настоящему. Это не однократное действие, а практика, которую нужно совершать снова и снова. Выходя в мир, вы несете туда священную сущность и о ней нужно беспокоиться, когда вы оказываетесь дома.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

А что если вы уже такие, как нужно? Что не стоит становиться духовнее, добрее, более какой-то еще? Следует признать, что вы и так прекрасны. Наш глубокий страх заключается не в том, что мы – несовершенны, а в том, что мы – слишком сильны. Нас больше всего пугает наш собственный свет, а не тьма. Умаляя себя, вы не служите миру.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Мы, люди, очень часто любим вешать ярлыки и все обобщать. Однако стоит помнить и о том, что все мы разные и каждый из нас – неповторим. Но стоит немного забыть об осторожности и вы будем долго помнить какое-то событие. Поэтому помните о чужой и своей уникальности.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Проведите этот день осознанно, чувствуя собственное присутствие в мире, замечая других людей, которые тоже в нем существуют – семьи, коллег и даже соседей в очереди в супермаркете. Мысленно ищите их особенности. Когда поймаете себя на мысли, что вы погрузились во внутренний мир, обратите свое внимание во внешний мир. Когда будете делать эту процедуру, представляйте, как каждая ячейка вашего тела впитывает все детали происходящего.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Сегодня задумайтесь над тем, есть ли в вашей жизни люди, которых вы перестали замечать. Кто стал для вас невидимым? Обратите внимание на то, какие подарки судьбы вы себя лишаете, когда перестаете замечать индивидуальность у других.

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