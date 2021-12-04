Солнечное затмение 4 декабря: ритуалы и обряды

Во время солнечного затмения активируйте ваше внутреннее Солнце.
Утром 4 декабря состоится солнечное затмение. Эзотерики считают, что энергия затмения дают человеку возможность исправить в жизни то, что его не устраивает.
Из-за этого мы собрали для вас ритуалы и обряды на солнечное затмение, которые вы можете провести начиная за три дня до затмения, в день самого астрологического явления и в течение трех дней после.
Солнечное затмение 4 декабря: активизация внутреннего Солнца
Для начала уберитесь в квартире или доме, зажгите свечи и включите приятную легкую музыку или ту, которая вам нравится. Дальше активируйте внутреннее Солнце. Для этого во время солнечного затмения медитируйте на солнечную энергию, которая усиливает наше внутреннее Солнце, которое расположенное в районе солнечного сплетения.
Почувствуйте, как в нем растет энергия. Соедините внутреннее и внешнее светила, станьте на пару секунд Солнцем, излучайте свой внутренний свет. Удерживайте это состояние, а после затмения дарите миру свою уникальность, раскрывайте свои таланты и потенциалы.
Солнечное затмение 4 декабря: обряд для исполнения желаний
Для начала нужно определиться со своим желанием. Дальше необходимо остаться наедине. Во время этого обряда-ритуала, устройтесь удобно, закройте глаза и представьте, дом с несколькими дверьми, они представляют разные сферы жизни. Выберите ту, которая волнует больше всего, - эту дверь и открывайте.
Рассмотрите комнату внутри, оцените, как в ней, вы можете убраться в комнате, разложить или расставьте предметы так, как считаете нужным, можете добавить другие элементы декора. Когда завершите наводить порядок и все будет выглядеть для вас идеально, покиньте комнату. После медитации вы должны ощущать равновесие и умиротворение.
Солнечное затмение 4 декабря: медитация для избавления от страхов
Для начала примите контрастный душ, при этом мужчинам надо начать и закончить горячей водой, а женщинам – холодной. Дальше нужно надо лечь головой на восток и расслабиться. Закройте глаза и представьте, как страхи, комплексы и другой негатив, от которого вы хотите избавиться, выходят из вас. Представляете их по очереди в виде образов, символов и посылайте этому образу энергию своей любви и благодарности за их уроки в вашей жизни. Попытайтесь представить, как они видоизменяются, становятся светлыми и чистыми. А затем обязательно заполните, где были эти ощущения, своей любовью и желаниями на будущие.
Читайте также о гороскопе для всех знаков зодиака во время солнечного затмения.
Читайте также:
- Коридор затмений 2021: что нужно делать и что категорически запрещено
- Коридор затмений 2021: гороскоп для всех знаков зодиака
- Лунный календарь на декабрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни
- Лунный календарь на декабрь 2021: когда полнолуние и новолуние
- Луна без курса в декабре 2021: чем опасен этот период и что нужно делать
- Таропрогноз на декабрь 2021: что карты нам предвещают
- Мистический прогноз на декабрь 2021: что руны нам предсказывают