Солнечное затмение 4 декабря: ритуалы и обряды

Во время солнечного затмения активируйте ваше внутреннее Солнце.

Утром 4 декабря состоится солнечное затмение. Эзотерики считают, что энергия затмения дают человеку возможность исправить в жизни то, что его не устраивает.

Из-за этого мы собрали для вас ритуалы и обряды на солнечное затмение, которые вы можете провести начиная за три дня до затмения, в день самого астрологического явления и в течение трех дней после.

Солнечное затмение 4 декабря: активизация внутреннего Солнца

Для начала уберитесь в квартире или доме, зажгите свечи и включите приятную легкую музыку или ту, которая вам нравится. Дальше активируйте внутреннее Солнце. Для этого во время солнечного затмения медитируйте на солнечную энергию, которая усиливает наше внутреннее Солнце, которое расположенное в районе солнечного сплетения.

Почувствуйте, как в нем растет энергия. Соедините внутреннее и внешнее светила, станьте на пару секунд Солнцем, излучайте свой внутренний свет. Удерживайте это состояние, а после затмения дарите миру свою уникальность, раскрывайте свои таланты и потенциалы.

Солнечное затмение 4 декабря: обряд для исполнения желаний

Для начала нужно определиться со своим желанием. Дальше необходимо остаться наедине. Во время этого обряда-ритуала, устройтесь удобно, закройте глаза и представьте, дом с несколькими дверьми, они представляют разные сферы жизни. Выберите ту, которая волнует больше всего, - эту дверь и открывайте.

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Рассмотрите комнату внутри, оцените, как в ней, вы можете убраться в комнате, разложить или расставьте предметы так, как считаете нужным, можете добавить другие элементы декора. Когда завершите наводить порядок и все будет выглядеть для вас идеально, покиньте комнату. После медитации вы должны ощущать равновесие и умиротворение.

Солнечное затмение 4 декабря: медитация для избавления от страхов

Для начала примите контрастный душ, при этом мужчинам надо начать и закончить горячей водой, а женщинам – холодной. Дальше нужно надо лечь головой на восток и расслабиться. Закройте глаза и представьте, как страхи, комплексы и другой негатив, от которого вы хотите избавиться, выходят из вас. Представляете их по очереди в виде образов, символов и посылайте этому образу энергию своей любви и благодарности за их уроки в вашей жизни. Попытайтесь представить, как они видоизменяются, становятся светлыми и чистыми. А затем обязательно заполните, где были эти ощущения, своей любовью и желаниями на будущие.

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