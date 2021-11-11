Коридор затемнений 2021: гороскоп для всех знаков зодиака

Во время коридора затемнений рушится все, в чем нет стабильности.

С 19 ноября и по 4 декабря 2021 года нас будет ждать коридор затемнений. Однако его влияние уже ощущается и будет влиять на жителей Земли и через две недели после его окончания.

Каждый коридор затемнений на нас влияет по-разному, но все они разрушают барьеры и старый порядок, несут изменения в такие сферы, как свобода, развитие, самореализация. После каждого коридора затемнений людей ждут кардинальные перестройки в их жизни.

Будет разрушаться все, в чем не было стабильности: неискренние и негармонические отношения, нелюбимая работа, нестабильные финансовые дела, неправильные цели. Личная жизнь тоже практически всегда попадает под удар.

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Поэтому первое, что необходимо сделать каждому – определиться с приоритетами. Выберете время, сядьте, подумайте, что для вас самое главное в жизни, без чего вы чувствуете себя несчастным. Определяйте цели. Не бойтесь думать о грандиозном.

А тем временем предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерика Елены Кузьмич на период коридора затемнений.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Вселенная зовет вас в путь. Время пришло. Не бойтесь сделать первый шаг. Судьба поможет открыть замки, добавит энергия, а жизнь обновится. Где бы вы сейчас ни были, наступает период для старта. Забудьте старые мысли. Делайте первый шаг.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Будьте собой. Закройте глаза на то, как выглядят другие. Любите себя такими, какие мы являемся — это лучшее лекарство от всех болезней. Аутентичность – это хорошая практика, которую следует взять на вооружение отпускания того, кем мы, как нам кажется, мы должны быть, и принятие того, кем мы являемся на самом деле.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Небеса призывают вам пробежать несколько километров или, наконец, заняться проектом, который вы никак не можете начать. Начинайте двигаться – и телом, и душой. Сейчас вы твердо стоите на ногах и уже сделали первый шаг. Покажите себя в самом выгодном свете.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Отделяйте личное от общественного. Важное в жизни не всегда открытое для других людей. Теперь нужно найти собственные истины. Следует определиться с тем, что вы хотите на самом деле. В то же время – носить маску – естественно, если вы осознаете, что под ней.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Задумайтесь о том, что вы запрещаете себе. Изучите свои скрытые желания и погрузитесь в собственные ощущения. Перестаньте скрывать свою внутреннюю мудрость, интуицию и потребности под заученным правильным поведением. Радуйтесь, ведь вы – особенные.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

В жизни бывают моменты, когда мы погружаемся в состояние липкой и навязчивой апатии. Однако вселенная советует обрести покой и двигаться дальше. Сейчас на вашем пути преграда, ее следует забрать, чтобы продолжить путь.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Изменения начинаются здесь. Вы в состоянии исцелить себя самостоятельно. Каждый из нас – камень, который брошен в пруд семьи, друзей, общества и мира. Совершайте небольшие добрые поступки там, где вы есть. Если собрать эти все мелочи вместе, то они изменят мир.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Не бойтесь двигаться по лабиринту собственной души. Ваш внутренний огонь может сжечь все шлаки и очистить дух. Вы видите свой собственный путь, но боитесь двигаться по нему. Поэтому следует начать идти.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Пробивайтесь сквозь препятствия. Будьте стойкими, но не как мученики. Начните новое приключение и найдите оптимизм внутри себя. В то же время, не стройте воздушных замков. Когда вы готовы создать собственные радости – не важно, что при этом подбрасывает жизнь.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

В настоящее время пора перезарядить батарейки, восстанавливайтесь после жизненных вызовов. Сейчас нужно забыть старые повадки. Также следует обратиться за поддержкой к старым друзьям. Когда-то кто-то поддерживает вас – он помогает перебраться через барьер, за который вы бы никогда сами не перебрались.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Чтобы почувствовать любовь в полной мере, стоит стать крепкой посудой, в которой одновременно есть трещина. Будьте как роза, у которой есть и шипы, и цветы. Принимайте любую двойственность жизни, чтобы любить и быть любимой или любимой. В водовороте жизни не забывайте люди и себя.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Найдите безопасное место внутри себя, ведь в ежедневном круговороте мы часто не имеем собственного места или наполняем его всяческими бессмысленными вещами. Прежде чем творить во внешнем мире, мы должны научиться сохранять внутреннее пространство.

Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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