Народные приметы, обряды и обычаи 20 ноября

Гром в ноябре – на малоснежную зиму.

20 ноября верующие и церковь чтят память мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Калиника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфия, Феодула, Калимахи, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Иллариона, Диодота и Амонита, преподобного Лазаря Галисийского, преподобного Зосима Феодосия, и Кассинии и сына их Антонина, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоники.

20 ноября: украинские народные приметы

Гром в ноябре – на малоснежную зиму, но год урожайный; если загремит при луне полно — хлеб уродит на полях, а в долинах будет плохой. Туман спадает – на оттепели.

Сколько бы ни выпало снега в ноябре, но оттепели его согнут. Поздней осенью ветры с востока – весна будет холодная.

Если осенью рано нанесет снег, а над ним облако — хорошей погоды не жди. Солнце двигается как в тумане — к дождю.

20 ноября: церковный праздник

Святой мученик Иерон родился в городе Тиане в Великой Кападокии. Воспитанный благочестивой матерью, он был кротким и добрым христианином.

Императоры-соправители Диоклетиан и Максимиан (284-305 гг.) послали в Каппадокию большой военный отряд во главе с Лизием для искоренения широко распространенного там христианства и, кроме этого, набрать в императорское войско здоровых и сильных воинов. Среди многих других Лизий приказал на военную службу также и Иерону, обладающему большой физической силой и ловкостью. Но Иерон отказался служить императорам, гонившим христиан. Когда его хотели взять силой и привести к Лизию, он, вооружившись бревном, прогнал посланных воинов и вместе с единомышленниками спрятался в пещере. Воинам Лизия не удалось взять эту пещеру даже штурмом. По совету Кириака, одного из друзей Иерона, Лизий снял оцепление с пещеры, и отозвал отряд. Кириак же, успокоив Иерона, уговорил его не противиться властям, и он вместе с другими новобранцами был отправлен в сопровождении воинов в соседний город Мелитина. Вскоре Иерону было видение во сне в котором гласило о скорой мученической смерти его. Собранным в Мелитине воинам Лизий предложил принести жертву языческим богам. Иерон и вместе с ним 32 воина отказались это сделать и открыто исповедовали свою веру во Христа. Тогда гонитель приказал избивать мучеников, а Иерону еще и отсечь руку. После жестокого избиения едва живых мучеников бросили в темницу, а утром отрубили голову.

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Один богатый и знатный христианин, по имени Хрисанфий, выкупил у Лизия главу святого Иерона. Когда гонения на христиан закончились, на месте, где казнили святых мучеников, он построил храм, куда и положил честную главу. В царствование императора Юстиниана при строительстве храма в честь святой мученицы Ирины честные мощи святых мучеников были найдены нетленными.

20 ноября: народные обычаи

Об этом дне раньше говорили, что зима садится в угол, становится холодно и сердито. Также верили, что если оттепель — жди морозов.

20 ноября: что следует делать

20 ноября крестьянки начинали прясть, но перед началом работы обязательно молились, чтобы попросить защиты и помощи. Крестьяне начинали ходить на рыбалку. В этот день еще принято кормить зимних птиц.

20 ноября: что категорически запрещено

Нельзя вязать.

Нельзя употреблять нецензурные слова.

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

Нельзя подвергаться вредным привычкам.

Нельзя употреблять алкоголь и жирные блюда.

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