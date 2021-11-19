Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают сосредоточиться на будущем пути.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 ноября 2021 года рассказывает, что Терез ожидают испытания, а Скорпионам не стоит оскорблять вторую половинку.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка кубков"

Сейчас тяжело. Но вы знаете, что делать в будущем. На работе двигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Колесница"

Необходимо изменять обставить. В отношениях отправляйтесь в романтическое путешествие. А на работе ждите отпуска.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Четверка жезлов"

Пора заключать сделки и выходить на новый уровень. В отношениях надейтесь на улучшение. На работе завоевывайте новые высоты.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король кубков"

Работайте со своими чувствами. На работе прислушивайтесь к голосу сердца. А в отношениях – к мудрым советам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Ожидайте перемен. Ничто не стоит на месте. В отношениях следует развиваться. А на работе задуматься над запасным планом.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Вашему сердцу могут сделать больно. В отношениях будьте осторожны. На работе опирайтесь на проблемы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вас ждут испытания. В отношениях вам могут поступить больно. На работе ждите вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Пробивайтесь к успеху с помощью ума. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. А на работе работайте более эффективно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз кубков"

Окунитесь в чувство. В отношениях наслаждайтесь чувствами. На работе добавьте страсти по своему делу.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Десятка мечей"

Будет тяжело. Но вы встанете. В любви вам не повезет. На работе лучше переждать тяжелый период.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Король пентаклей"

Настоящие наработки нужны всем. В отношениях покажите, на что вы способны. А на работе – проявите профессионализм.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Создайте что-нибудь новое. В отношениях выберите новую цель для развития. А на работе изо всех сил продвигайтесь вперед.

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