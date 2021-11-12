Таропрогноз на 15-21 ноября 2021: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают найти свой путь в жизни.

Гадания существуют издавна. Сначала гадали на камнях или костях. Позже инструментом для гадания стали карты. Интересно, что карты Таро появились в Средневековой Европе еще до изобретения печатного станка.

Чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на 15-21 ноября 2021 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка жезлов"

Эта карта свидетельствует о непосильной ноше, перегрузке, желании двигаться вверх. Теперь вы взяли на себя слишком большую ответственность. Также вы хотите всем понравиться, но слишком сильно распыляете свои усилия. К тому же есть ощущение, что в нынешней ситуации виноваты именно вы.

Вы слишком много времени посвящаете работе и совсем забыли об отношениях. Вас переполняет твердое убеждение, что за все нужно платить. Вы немного смирились со своей ситуацией "рабочей лошадки" и не понимаете, что происходит. Поэтому следует избавиться от узости мышления.

Подумайте о том, не стоит ли вам сейчас изменить свое отношение к жизни. Возможно, вы погрязли в обыденных заботах, потерявших направление, цель и даже перестали понимать, что вы делаете. Поэтому следует отказаться от определенных задач, вызовов и найти время для отдыха и удовольствия с любимыми и близкими людьми.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка пентаклов"

Эта карта говорит о достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Она сообщает о крутом жизненном выигрыше, контроле над ситуацией, финансовую или материальную безопасность, наслаждение всеми подарками жизни, изменения к лучшему, успех, умение извлекать выгоду и т.д.

Ваш вызов совершен. Достигнув немало в работе, вы чувствуете свою уверенность и независимость. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока не будете отвечать за свои поступки.

Пора подумать о себе.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, страсть и нетерпение. Также она сообщает определенную черствость, энтузиазм, но пустые обещания, преувеличение правды, нежелание шагнуть навстречу, определенную ненадежность.

Эта карта подсказывает, что у всего есть положительная и отрицательная сторона. И только вы определяете отношение к ситуациям. Пора проявить жажду жизни. Найдите себе дерзость и не бойтесь стать другим человеком.

На своем жизненном пути будьте внимательны к другим людям.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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