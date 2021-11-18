Астрологический прогноз на 18 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: любые профессиональные и бизнес-проекты будут продвигаться медленно, а время от времени и вовсе останавливаться, так что лучше – разумеется, по возможности – отказаться от работы над серьезными делами, предпочтя им спокойную – рутинную и монотонную – деятельность.

Символ дня: шакал.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 6.

Цвет дня: красный.

Камни дня: агат, гагат, изумруд.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, с которыми можно бороться по заранее прописанной лечащим врачом схеме. Необходимо с осторожностью принимать даже привычные лекарства – их усвоение организмом увеличится в разы.

Афоризм дня: вперед, к цели!

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: день неудачен для признания, помолвки и заключения брака.

Мистика дня: можно медитировать и читать эзотерическую литературу.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проиграют даже самые везучие в этом отношении люди.

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