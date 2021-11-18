Астрологический прогноз на 18 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: любые профессиональные и бизнес-проекты будут продвигаться медленно, а время от времени и вовсе останавливаться, так что лучше – разумеется, по возможности – отказаться от работы над серьезными делами, предпочтя им спокойную – рутинную и монотонную – деятельность.
Символ дня: шакал.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 6.
Цвет дня: красный.
Камни дня: агат, гагат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, с которыми можно бороться по заранее прописанной лечащим врачом схеме. Необходимо с осторожностью принимать даже привычные лекарства – их усвоение организмом увеличится в разы.
Афоризм дня: вперед, к цели!
Геометрическая фигура дня: овал.
Брак и отношения дня: день неудачен для признания, помолвки и заключения брака.
Мистика дня: можно медитировать и читать эзотерическую литературу.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проиграют даже самые везучие в этом отношении люди.
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