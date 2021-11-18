Астрологічний прогноз на 18 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: будь-які професійні та бізнес-проєкти будуть просуватися повільно, а іноді й зовсім зупинятися, так що краще — зрозуміло, за можливості — відмовитися від роботи над серйозними справами, віддавши перевагу спокійній — рутинній і монотонній — діяльності.

День символ: шакал.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 6.

Колір: червоний.

Камені дня: агат, гагат, смарагд.

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, з якими можна боротися за заздалегідь прописаною закріпленим лікарем схемою. Необхідно обережно приймати навіть звичні ліки – їхнє засвоєння організмом збільшиться в рази.

Афоризм дня: вперед, до мети!

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб та відносини дня: день невдалий для визнання, заручин та укладення шлюбу.

Містика дня: можна медитувати та читати езотеричну літературу.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри — програють навіть найщасливіші в цьому відношенні люди.

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