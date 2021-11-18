18 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

18 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Согласно народным приметам, если в этот день падает снег — зима будет снежной.

Какой сегодня день

В четверг, 18 ноября, в мире отмечают Международный день философии и Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.

В Латвии в этот день празднуют День Независимости, в Омане – Национальный День Омана, в Марокко – День Независимости Марокко, на Гаити – День армии и победы, в Украине – День сержанта Вооруженных Сил Украины.

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Памятные даты 18 ноября

1626 — В Риме Папа Римский Урбан VIII освятил собор святого Петра, ныне резиденцию всех Пап.

1928 — на экраны вышел мультфильм "Пароходчик Вилли" производства компании Уолта Диснея. Этот день считают днем рождения Микки Мауса – символа компании.

1932 — вышло Постановление ЦК КП(б)У "О мерах по усилению хлебозаготовок", согласно которому за невыполнение планов хлебозаготовок сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса, и Постановление Политбюро ЦК КП(б)У "О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгроме кулацких групп".

1978 — в джунглях Гаяны около 1000 участников секты "Храм Народов" покончили жизнь самоубийством.

Церковный праздник сегодня 18 ноября

18 ноября почитается память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Иона рано осиротел: в три года мальчик потерял мать, в семь – отца. Его воспитала благочестивая вдова Наталья Медоварцева.

Иона прославился тем, что организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершение чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни, от которой в Новгородской земле умерло более 250 тысяч человек. Как сказано в летописи, Иона прекратил болезнь, совершив крестный ход в Звериный монастырь.

Иона был причислен к лику святых на Макарьевском соборе в 1549 году. В жизнеописании архиепископа рассказывается о многих удивительных исцелениях, происходивших у его гроба.

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Что нельзя делать в этот день

Не желательно принимать в этот день важные решения, заключать какие-либо соглашения. Следует воздержаться от серьезных дел.

Не подписывайте в этот день никакие документы – к беде.

Не совершайте больших покупок в этот день, ведь они не будут служить долго.

Приметы на 18 ноября

В старину на день Ионы девушки обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили прислать им добрых мужчин. Чтобы поскорее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие мелочи, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь невест.

К этому дню заканчивали сбор редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе: редьку употребляли либо натертой на терке, в салатах, либо изрезанной на тонкие ломтики. Редьку подавали обычно с растительным маслом, солью, луком и квасом. Популярным блюдом была квашеная капуста с черной редькой.

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Если в день Ионы падает снег, зима будет снежной.

Мгла укрыла луну — к долгой непогоде.

Если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычной.

Если все деревья покрылись инеем, то вскоре наступит оттепель.

Если снег идет и ложится неровно, то грядущий урожай ржи будет богатым.

Именины 18 ноября

День ангела (именины) сегодня, 18 ноября, празднуют: Гаврила, Григорий, Тимофей, Тихон.

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