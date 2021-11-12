Таропрогноз на 15-21 листопада 2021 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 15-21 листопада 2021 року: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають знайти свій шлях у житті.

Ворожіння існують здавна. Спочатку ворожили на камінні чи кістках. Пізніше інструментом для ворожіння стали карти. Цікаво, що карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі ще до винайдення друкарського станка.

Щоб дізнатися більше про ймовірне майбутнє, читайте таропрогноз на 15-21 листопада 2021 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта свідчить про непосильну ношу, перенавантаження, бажання рухатися вгору. Зараз ви взяли на себе занадто велику відповідальність. Також ви хочете усім сподобатися, проте занадто сильно розпилюєте свої зусилля. До того є відчуття, що у нинішній ситуації винні саме ви.

Ви занадто багато часу присвячуєте роботі і зовсім забулися про стосунки. Вас переповнює тверде переконання, що за все потрібно платити. Ви трохи змирилися зі своєю ситуацією "робочої конячки" і не розумієте, що відбувається. Тому варто позбутися вузькості мислення.

Подумайте про те, чи не варто вам зараз змінити своє ставлення до життя. Можливо, ви загрузли у буденних турботах, що втратили напрямок, ціль і навіть перестали розуміти, що ви робите. Тому слід відмовитися від певних завдань, викликів і знайти час для відпочинку і задоволення з коханими і близькими людьми.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта говорить про досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона повідомляє про крутий життєвий виграш, контроль над ситуацією, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду всіма подарунками життя, зміни на краще, успіх, вміння отримувати вигоду тощо.

Ваш виклик здійснений. Досягнувши чимало в роботі, ви відчуваєте свою впевненість та незалежність. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, доти, допоки не будете відповідати за свої вчинки.

Настав час подумати про себе.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

Читайте також:

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання