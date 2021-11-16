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Кельтский календарь деревьев-2021: месяц тростника

Кельтский календарь деревьев-2021: месяц тростника

ТСН.ua

Кельтский месяц камыша начался 29 октября и продлится до конца ноября.

Известный британский писатель Роберт Грейвс в 1948 году написал работу о мифологии древних народов под названием "Белая богиня". Его идеи первобытного матриархата и универсальности культов древних богинь были отвергнуты научным сообществом, но повлияли на отдельных представительниц феминизма, а также на культ Триединой богини у современных неоязычников – виккан.

Важное место в этом труде занимает кельтский календарь деревьев, якобы реконструированный Грейвсом на основе определенных верований народов Средиземноморья. В нем определенная луна связана с определенным деревом. Сейчас этим календарем используют представители эзотерических течений. Предлагаем вашему вниманию рассказ об очередном периоде в этом календаре – месяц камыша.

Календарь: что это такое

Календарь – это система организации дней. Это делается путем присвоения названий периодам, как правило, дней, недель, месяцев и лет. Дата – это обозначение отдельного конкретного дня в такой системе. Календарь также является физической записью (часто бумажной) такой системы. Календарь может также означать список запланированных событий.

Периоды в календаре (например, годы и месяцы) обычно, хотя и не обязательно, синхронизированы с циклом солнца или луны. Самым распространенным типом современного календаря был лунно-солнечный календарь, лунный календарь, который время от времени добавляет один месяц, чтобы оставаться синхронизированным с солнечным годом в долгосрочной перспективе.

Кельтский календарь друидов: что это такое

Кельтские друиды (жрецы – ред.) не пытались прочитать судьбу за звездами; они связывали рождение людей с деревьями. Они имели глубокое уважение к деревьям, которое они показывали, например, попросив прощения у дерева, которое они срубили. Так они придумали кельтский календарь деревьев.

Так же, как знаки зодиака, отдельные деревья представляют свойства родившихся в этот период людей.

Луна тростника: традиции и обычаи

  • Двенадцатое дерево в кельтском календаре — это обычная калина, которую еще называют водяной бузиной. Однако символизирующая ее буква сначала не фигурировала в алфавите — ею кельты заменили другой. Растением этой буквы считался камыш, его срубали именно в ноябре.
  • Папирус или папирусная осока, или бумажный тростник с крепкими, как у дерева корнями, был в Восточном Средиземноморье древним символом царского достоинства.
  • Скипетры фараонов изготавливались из камыша, именно поэтому библейский пророк Исаия называет Египет надломленным тростником, и потому одев Иисуса Христа в багряницу, его мучители вложили ему в руки царскую трость.
  • Из камыша раньше вырезали стрелы, поэтому фараону, как солярному божеству в человеческом образе, рассылаемым стрелы во все части света в знак своей неограниченной власти, предстояло появляться с тростью.
  • Также число 12, с которым связан камыш, символизирует установление власти.
  • В Ирландии камышом до сих пор покрывают крыши, а дом не считается достроенным, пока не положили крышу.
  • Камыш связан со смертью и жертвой, с периодом, когда деревья теряют свои листья.
  • Ранние музыкальные инструменты изготовляли из тростника, чтобы издать особый звук, связанный с обрядами мертвых и вызовом духов.
  • Современная "музыка ветра" тоже изготавливается из камышей по тому же принципу. Трости вибрируют под влиянием силы воздуха, в результате чего появляется мелодичный звук.

Кельтский месяц камыша: что следует сделать

  1. Ноябрь – это месяц, когда мы вспоминаем об умерших. Поэтому создайте дома своеобразный алтарь для духов предков. Для этого вам понадобятся изображения предков, например фото, три белых свечи и цветы. Помедитируйте у алтаря, позволяя образам мирно плыть в вашем сознании. Также можно попросить их дать знак, что души ваших близких еще с вами.
  2. Используя энергию тростника, воспользуйтесь защитой природы. Для этого возьмите свежесрезанный камыш и черную ленту. Завяжите в узел камыш и подвесьте к потолку с помощью черной ленты. На Рождество снимите этот амулет и сожгите его.
  3. В период месяца камыша перепрыгивайте через костер, чтобы оставить проблемы в прошлом году.
  4. Съешьте яблоко в полночь, чтобы увидеть во сне дух, ведущий вас по жизни.
  5. Закопайте яблоко на перекрестке как дар душам умерших.
  6. Используйте руны для гадания или для объяснения нынешней ситуации.

Продолжается месяц камыша с 29 октября и закончится 24 ноября.

Следующим в кельтском календаре месяц бузины.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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