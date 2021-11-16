Кельтский календарь деревьев-2021: месяц тростника

Кельтский месяц камыша начался 29 октября и продлится до конца ноября.

Известный британский писатель Роберт Грейвс в 1948 году написал работу о мифологии древних народов под названием "Белая богиня". Его идеи первобытного матриархата и универсальности культов древних богинь были отвергнуты научным сообществом, но повлияли на отдельных представительниц феминизма, а также на культ Триединой богини у современных неоязычников – виккан.

Важное место в этом труде занимает кельтский календарь деревьев, якобы реконструированный Грейвсом на основе определенных верований народов Средиземноморья. В нем определенная луна связана с определенным деревом. Сейчас этим календарем используют представители эзотерических течений. Предлагаем вашему вниманию рассказ об очередном периоде в этом календаре – месяц камыша.

Календарь: что это такое

Календарь – это система организации дней. Это делается путем присвоения названий периодам, как правило, дней, недель, месяцев и лет. Дата – это обозначение отдельного конкретного дня в такой системе. Календарь также является физической записью (часто бумажной) такой системы. Календарь может также означать список запланированных событий.

Также читайте Пик звездопада Леониды 17 ноября: когда и где смотреть и как загадывать желания

Периоды в календаре (например, годы и месяцы) обычно, хотя и не обязательно, синхронизированы с циклом солнца или луны. Самым распространенным типом современного календаря был лунно-солнечный календарь, лунный календарь, который время от времени добавляет один месяц, чтобы оставаться синхронизированным с солнечным годом в долгосрочной перспективе.

Кельтский календарь друидов: что это такое

Кельтские друиды (жрецы – ред.) не пытались прочитать судьбу за звездами; они связывали рождение людей с деревьями. Они имели глубокое уважение к деревьям, которое они показывали, например, попросив прощения у дерева, которое они срубили. Так они придумали кельтский календарь деревьев.

Так же, как знаки зодиака, отдельные деревья представляют свойства родившихся в этот период людей.

Луна тростника: традиции и обычаи

Двенадцатое дерево в кельтском календаре — это обычная калина, которую еще называют водяной бузиной. Однако символизирующая ее буква сначала не фигурировала в алфавите — ею кельты заменили другой. Растением этой буквы считался камыш, его срубали именно в ноябре.

Папирус или папирусная осока, или бумажный тростник с крепкими, как у дерева корнями, был в Восточном Средиземноморье древним символом царского достоинства.

Скипетры фараонов изготавливались из камыша, именно поэтому библейский пророк Исаия называет Египет надломленным тростником, и потому одев Иисуса Христа в багряницу, его мучители вложили ему в руки царскую трость.

Из камыша раньше вырезали стрелы, поэтому фараону, как солярному божеству в человеческом образе, рассылаемым стрелы во все части света в знак своей неограниченной власти, предстояло появляться с тростью.

Также число 12, с которым связан камыш, символизирует установление власти.

В Ирландии камышом до сих пор покрывают крыши, а дом не считается достроенным, пока не положили крышу.

Камыш связан со смертью и жертвой, с периодом, когда деревья теряют свои листья.

Ранние музыкальные инструменты изготовляли из тростника, чтобы издать особый звук, связанный с обрядами мертвых и вызовом духов.

Современная "музыка ветра" тоже изготавливается из камышей по тому же принципу. Трости вибрируют под влиянием силы воздуха, в результате чего появляется мелодичный звук.

Кельтский месяц камыша: что следует сделать

Ноябрь – это месяц, когда мы вспоминаем об умерших. Поэтому создайте дома своеобразный алтарь для духов предков. Для этого вам понадобятся изображения предков, например фото, три белых свечи и цветы. Помедитируйте у алтаря, позволяя образам мирно плыть в вашем сознании. Также можно попросить их дать знак, что души ваших близких еще с вами. Используя энергию тростника, воспользуйтесь защитой природы. Для этого возьмите свежесрезанный камыш и черную ленту. Завяжите в узел камыш и подвесьте к потолку с помощью черной ленты. На Рождество снимите этот амулет и сожгите его. В период месяца камыша перепрыгивайте через костер, чтобы оставить проблемы в прошлом году. Съешьте яблоко в полночь, чтобы увидеть во сне дух, ведущий вас по жизни. Закопайте яблоко на перекрестке как дар душам умерших. Используйте руны для гадания или для объяснения нынешней ситуации.

Продолжается месяц камыша с 29 октября и закончится 24 ноября.

Следующим в кельтском календаре месяц бузины.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

Читайте также:

Древние кельтские традиции восстанавливают на Закарпатье

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку