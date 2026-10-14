Квартира / © iStock

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Среди четырех опытных стран однокомнатное жилье самое дешевое в Украине — в среднем $38,5 тысяч. В то же время, внутри страны самым дорогим городом для покупки квартиры стал Львов, который по ценам обогнал Киев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса «OLX Недвижимость», сравнивших стоимость жилья площадью 30–40 м² в Украине, Польше, Румынии и Португалии по состоянию на август 2026 года.

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Ситуация в Украине: какой город возглавил рейтинг самых дорогих

В августе 2026 года средняя цена компактной квартиры в Украине составила 38,5 тысяч долларов. Самые высокие ценники фиксируют во Львове, где за такое жилье придется заплатить в среднем 57,4 тысяч долларов. Это ориентировочно на 4,4 тысяч долларов больше, чем в Киеве, где средняя стоимость составляет 53 тысяч долларов.

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В пятерку самых дорогих областных центров Украины также вошли:

Одесса — 38,5 тысячи долларов;

Днепр — 27,5 тысячи долларов;

Харьков — 25 тысяч долларов.

Следовательно, квартира во Львове стоит вдвое больше, чем в Харькове. На стоимость жилья в Украине сегодня в первую очередь влияют ситуация безопасности и масштаб внутреннего перемещения граждан.

Цены в Европе: от Румынии до Португалии

Румыния — вторая по доступности среди исследованных стран со средним показателем 74,2 тысячи долларов за квартиру, что почти вдвое дороже, чем в Украине. Самые высокие цены здесь зафиксировали не в столице, а в Клуж-Напоке — 105,3 тысячи долларов.

Бухарест оказался лишь на четвертом месте с показателем 75,5 тысячи долларов, уступив Тимишоари (84,2 тысячи) и Констанце (79 тысяч), а самое дешевое жилье продают в Яссах (73,2 тысячи долларов).

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В Польше недвижимость стоит втрое дороже, чем в Украине — в среднем 129,6 тысяч долларов. Самые высокие ценники зафиксировали в Варшаве (174,2 тысяч долларов), Кракове (164,2 тысяч), Гданьске (158,3 тысяч), Вроцлаве (145,5 тысяч) и Познани (134,1 тысяч долларов).

Португалия – самая дорогая среди проанализированных стран. Средняя стоимость компактной квартиры составляет 243 тысяч долларов, что почти в семь раз превышает украинские показатели. В Лиссабоне средняя цена достигает 297 тысяч долларов, в Порту — 243 тысячи, в Сетубале — 232,6 тысячи, в Коимбре — 221,4 тысячи, а в Браге — 210,6 тысячи долларов.

Соотношение цен и уровень доходов

Эксперты отмечают, что цены на недвижимость следует оценивать вместе с доходами населения. В странах ЕС жилье дороже, но и минимальная зарплата там существенно выше: если в Украине это около $193 (8647 грн), то в Румынии — $932, в Португалии — $1046, а в Польше — $1249.

Поэтому высокие европейские цены подкрепляются более высокими зарплатами, тогда как в Украине стоимость жилья в разных регионах прежде всего зависит от безопасности и внутренней миграции.

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Недвижимость в Украине — последние новости

Напомним, снять квартиру, особенно на западе Украины, становится все труднее. Владельцы жилья часто отказывают семьям с детьми, животными или переселенцам из других регионов. Спрос в безопасных областях остается высоким, а цены постоянно растут, поэтому для многих людей поиск нового дома превращается в настоящую проблему.

Ракетные обстрелы, выбитые окна и поврежденные дома стали повседневностью для украинских городов. Однако от таких военных рисков можно застраховаться: защитить не только квартиру или авто, но и собственную жизнь и здоровье.

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