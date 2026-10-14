Квартира / © iStock

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Серед чотирьох досліджуваних країн однокімнатне житло найдешевше в Україні — у середньому $38,5 тисячі. Водночас усередині країни найдорожчим містом для купівлі квартири став Львів, який за цінами обігнав Київ.

Про це свідчать результати дослідження аналітиків сервісу «OLX Нерухомість», які порівняли вартість житла площею 30–40 м² в Україні, Польщі, Румунії та Португалії станом на серпень 2026 року.

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Ситуація в Україні: яке місто очолило рейтинг найдорожчих

У серпні 2026 року середня ціна компактної квартири в Україні становила 38,5 тисячі доларів. Найвищі цінники фіксують у Львові, де за таке житло доведеться сплатити в середньому 57,4 тисячі доларів. Це орієнтовно на 4,4 тисячі доларів більше, ніж у Києві, де середня вартість становить 53 тисячі доларів.

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До п’ятірки найдорожчих обласних центрів України також увійшли:

Одеса — 38,5 тисячі доларів;

Дніпро — 27,5 тисячі доларів;

Харків — 25 тисяч доларів.

Отже, квартира у Львові коштує вдвічі більше, ніж у Харкові. На вартість житла в Україні сьогодні насамперед впливають безпекова ситуація та масштаб внутрішнього переміщення громадян.

Ціни у Європі: від Румунії до Португалії

Румунія — друга за доступністю серед досліджених країн із середнім показником 74,2 тисячі доларів за квартиру, що майже вдвічі дорожче, ніж в Україні. Найвищі ціни тут зафіксували не в столиці, а в Клуж-Напоці — 105,3 тисячі доларів.

Бухарест опинився лише на четвертому місці з показником 75,5 тисячі доларів, поступившись Тімішоарі (84,2 тисячі) та Констанці (79 тисяч), а найдешевше житло продають у Яссах (73,2 тисячі доларів).

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У Польщі нерухомість коштує втричі дорожче, ніж в Україні — у середньому 129,6 тисячі доларів. Найвищі цінники зафіксували у Варшаві (174,2 тисячі), Кракові (164,2 тисячі), Гданську (158,3 тисячі), Вроцлаві (145,5 тисячі) та Познані (134,1 тисячі доларів).

Португалія — найдорожча серед проаналізованих країн. Середня вартість компактної квартири становить 243 тисячі доларів, що майже всемеро перевищує українські показники. У Лісабоні середня ціна сягає 297 тисяч доларів, у Порту — 243 тисячі, у Сетубалі — 232,6 тисячі, у Коїмбрі — 221,4 тисячі, а у Бразі — 210,6 тисячі доларів.

Співвідношення цін та рівень доходів

Експерти зазначають, що ціни на нерухомість варто оцінювати разом із доходами населення. У країнах ЄС житло дорожче, але й мінімальна зарплата там суттєво вища: якщо в Україні це близько $193 (8 647 грн), то в Румунії — $932, у Португалії — $1 046, а в Польщі — $1 249.

Тож високі європейські ціни підкріплюються вищими зарплатами, водночас в Україні вартість житла в різних регіонах насамперед залежить від безпеки та внутрішньої міграції.

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Нерухомість в Україні — останні новини

Нагадаємо, зняти квартиру, особливо на заході України, стає все важче. Власники житла часто відмовляють сім’ям із дітьми, з тваринами або переселенцям з інших регіонів. Попит у безпечних областях залишається високим, а ціни постійно зростають, тому для багатьох людей пошук нової домівки перетворюється на справжню проблему.

Ракетні обстріли, вибиті вікна та пошкоджені будинки стали щоденністю для українських міст. Проте від таких воєнних ризиків уже можна застрахуватися: захистити не лише квартиру чи авто, а й власне життя та здоров’я.

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