Син російського опозиціонера Дмитра Гудкова вкоротив собі віку: що стало причиною

Дмитро Гудков повідомив про смерть старшого сина

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Російський опозиційний політик Дмитро Гудков повідомив про смерть свого старшого сина Івана. За словами батька, юнак вкоротив собі віку після багаторічної боротьби з важкими внутрішніми проблемами.

Про це Гудков написав 14 жовтня у Facebook.

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«У нашій родині сталося величезне горе — наш із Сонею старший син Іван добровільно пішов із життя», — повідомив він.

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Політик зазначив, що син протягом багатьох років боровся з серйозними внутрішніми проблемами, однак подолати їх, на жаль, йому не вдалося.

Гудков не розкрив інших обставин смерті сина. Він також попросив не турбувати родину найближчим часом, щоб дати їй можливість пережити втрату.

«Просимо не турбувати нас найближчим часом і дати нашій родині можливість пережити цю трагедію. Дякуємо за розуміння», — написав він.

Що відомо про Дмитра Гудкова

Дмитро Гудков — російський опозиційний політик, який у період 2011–2016 років був депутатом Державної думи РФ. Він брав участь в антикремлівських протестах, виступав проти анексії Криму та підтримував демократичні реформи в Росії.

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2021 року опозиціонер залишив Росію після затримання і посилення тиску з боку правоохоронців. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він став одним зі співзасновників Антивоєнного комітету Росії.

У лютому 2023-го російська влада внесла Гудкова до реєстру «іноземних агентів». У серпні 2024 року його заочно засудили до восьми років ув’язнення у справі про поширення нібито неправдивої інформації щодо російської армії.

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