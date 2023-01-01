Розкол еліт в РФ: коли він відбудеться та що для цього потрібно

На думку російського опозиціонера Гудкова, розкол еліт у РФ — це один із найголовніших чинників політичних змін усередині Росії.

Хоча різні угруповання, так звані "вежі Кремля" намагаються одне проти одного воювати, масштабного розколу російських еліт як такого поки що не відбулося.

Про це заявив російський опозиційний політик Дмитро Гудков, інформує FREEДОМ.

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Він пояснив, що розкол еліт — "це коли одна частина еліт зміщує царя і ставить іншого царя". На думку Гудкова, такий розкол не стався через низку причин. Зокрема, — недостатньо ефективні санкції, особливо персональні.

"Друга причина — це жахливі репресії, які Путін розв’язав не тільки проти громадянського суспільства, але й проти власних еліт, які навіть мали нахабство подивитись у якийсь інший бік. Згадайте загадкову низку вбивств топменеджерів. Я думаю, що це просто було сигналом, що може статися з елітами", — сказав політик.

Третій фактор, за словами Гудкова, це відсутність військової поразки. На його думку, багато хто в Кремлі поки щоочікує, чим закінчиться війна, чи програє Путін. А якщо програє, чи впаде у нього рейтинг.

Опозиціонер наголошує на важливості створення міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів РФ в Україні та визнання Путіна воєнним злочинцем.

"Тоді Путін має перспективу бути оголошеним воєнним злочинцем, що делегітимізує його в очах власних еліт. Тому якщо ці всі фактори співпадуть, якщо дійсно ту частину еліт, яка підтримує війну, підтримує Путіна, введуть під санкції. А тих підприємців, чиновників, які дистанціюються від Кремля, які виступлять проти війни, якщо буде стратегія заохочення таких заяв, то я думаю, що в кінцевому підсумку ми цей розкол еліт отримаємо”, — вважає Гудков.

Він наголошує, що розкол еліт у РФ — це один із найголовніших чинників політичних змін усередині Росії. А військова поразка — це лише перший крок до нього.

"Важливо, щоб цей режим був зміщений і замінений іншим політичним режимом, який більше не буде становити жодної загрози ані Україні, ані всьому світу", — підсумував Гудков.

Раніше український дипломат Володимир Огризко пояснив, чому думка про потужність російських еліт — перебільшення. На його думку, російські еліти нездатні чинити спротив Путіну через сформовану за багато років специфічну політичну систему в Росії.

Російський опозиційний політолог Аббас Галлямов висловив думку, що кремлівські еліти розуміють, що поразка у війні неминуча. Тому вони панічно шукають варіанти, аби не допустити бунтів у самій Росії. Один із варіантів – так звана "операція наступник".

Також повідомлялося, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пересварився ледь не з усіма елітами РФ.