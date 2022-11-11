Операція "наступник": хто замінить Путіна та коли це станеться

На думку експерта, Путін постійно слабшає і все більше заходить у "глухий кут".

Кремлівські еліти розуміють, що поразка у війні неминуча, а тому панічно шукають варіанти, аби не допустити бунтів у самій Росії. Один із варіантів – так звана "операція наступник".

Про це розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов у коментарі "24 каналу".

На думку експерта, Путін постійно слабшає і все більше заходить у "глухий кут".

"В якийсь момент Путіну буде потрібен наступник, щоб врятувати систему від колапсу, бо її уламки можуть поховати самого Путіна. Й в історії були приклади Чаушеску, Каддафі чи Гусейна. Тобто Путін може втратити владу, після чого втратить життя – як несприятливий збіг обставин", – вважає Галлямов.

Політолог не виключає, що сам диктатор може бути зацікавлений у наступника, якщо зрозуміє, що більше не зможе втримати владу. План щодо наступника, за словами експерта, можуть реалізувати уже цієї весни.

"Я вважаю, що це буде кінець зими – початок весни, коли вже буде зрозуміло, що план Путіна "заморозити Європу" зазнає невдачі", – сказав експерт.

Галлямов певен, що навесні оточення Путіна переконає його, що слід висувати наступника.

"Альтернатива – це великий колапс, тривала деградація й велика кров. Поразка стає все очевиднішою, як і очевидніший колапс системи – нездатність системи вирішувати ключові завдання, що стоять перед державою. У міру того, як приходить розуміння, що це відбувається, звичайно шанси на сценарій наступника зростають", – зазначає політолог.

Хто стане наступником

Галлямов вважає, що в Росії є чимало політиків, які підходять на цю роль. Зокрема, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Водночас, прихід до влади власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який останнім часом демонструє значні політичні амбіції, експерт вважає малоймовірним.

"Попит на "сильну руку" падає. Та і Пригожин – авантюрист та м'ясник, якого не оберуть росіяни", – підсумував він.

Раніше політичний аналітик Валерій Соловей заявив, що Путін збирається передати владу. Нібито диктатор погодився на кандидатуру сина голови Радбезу Миколи Патрушева Дмитра, який зараз займає посаду міністра сільського господарства.

За повідомленнями західних ЗМІ, п’ятірка можливих кандидатів має такий вигляд:

експрезидент і колишній прем’єр Росії Дмитро Медведєв ;

; перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко;

міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, а також його батько голова Ради безпеки РФ Микола Патрушев ;

а також його батько голова Ради безпеки РФ ; засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Радник ОП Олексій Арестович вважає, що Путін вирішив створити "військову партію" на чолі з Пригожиним, аби тримати під контролем протестний електорат.

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