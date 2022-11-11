Операция "преемник": кто заменит Путина и когда это произойдет

По мнению эксперта, Путин постоянно слабеет и все больше входит в "тупик".

Кремлевские элиты понимают, что поражение в войне неизбежно, поэтому панически ищут варианты, чтобы не допустить бунтов в самой России. Один из вариантов – так называемая "операция преемник".

Об этом рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов в комментарии "24 канала".

По мнению эксперта, Путин постоянно слабеет и все больше входит в "тупик".

"В какой-то момент Путину потребуется преемник, чтобы спасти систему от коллапса, потому что ее обломки могут похоронить самого Путина. И в истории были примеры Чаушеску, Каддафи или Хусейна. То есть Путин может потерять власть, после чего потеряет жизнь – как неблагоприятное стечение обстоятельств", – считает Галлямов.

Политолог не исключает, что сам диктатор может быть заинтересован в преемнике, если поймет, что больше не сможет удержать власть. План по преемнику, по словам эксперта, могут реализовать уже этой весной.

"Я считаю, что это будет конец зимы — начало весны, когда уже будет понятно, что план Путина "заморозить Европу" терпит неудачу", — сказал эксперт.

Галлямов уверен, что весной оцепление Путина убедит его, что следует выдвигать преемника.

"Альтернатива – это большой коллапс, длительная деградация и большая кровь. Поражение становится все более очевидным, как и более очевидный коллапс системы – неспособность системы решать ключевые задачи, стоящие перед государством. По мере того, как приходит понимание, что это происходит, конечно шансы на сценарий преемника растут", – отмечает политолог.

Кто станет преемником

Галлямов считает, что у России есть немало политиков, которые подходят на эту роль. В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В то же время приход к власти владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который в последнее время демонстрирует значительные политические амбиции, эксперт считает маловероятным.

"Спрос на "сильную руку" падает. Да и Пригожин – авантюрист и мясник, которого не выберут россияне", – подытожил он.

Ранее политический аналитик Валерий Соловей заявил, что Путин собирается передать власть. Якобы диктатор согласился на кандидатуру сына главы Совбеза Николая Патрушева Дмитрия, который сейчас занимает должность министра сельского хозяйства.

По сообщениям западных СМИ, пятерка возможных кандидатов выглядит так:

экс-президент и бывший премьер России Дмитрий Медведев ;

; первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;

министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, а также его отец председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев ;

а также его отец председатель Совета безопасности РФ ; основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Советник ОП Алексей Арестович считает, что Путин решил создать военную партию во главе с Пригожиным, чтобы держать под контролем протестный электорат.

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